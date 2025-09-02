Postnord parcel hemleverans utan kvittens?
Kungjaevel
Medlem ★
●
SnowgubbeN
Medlem ★
●
Köpte ett Be Quiet! Light Base 900 FX chassi från svenska Amazon. De tycks ha sänts från Tyskland. De hamnade hos ett service ställe. Man kunde begära hemleverans till min villa hos postnord utan extra kostnad. Tilläggstjänsterna i appen visas som. Brevavisering. Leveransavisering. Postnord Parcel. Behöver man vara hemma för att kvittera för att de ska lämna det? Får nog inte svar från postnord innan leverans i morgon. Därav frågan här.
Står i PostNord appen för mig om signatur behövs eller inte. För amazon så brukar det i regel inte behövas (i mitt fall)
Köpte ett Be Quiet! Light Base 900 FX chassi från svenska Amazon. De tycks ha sänts från Tyskland. De hamnade hos ett service ställe. Man kunde begära hemleverans till min villa hos postnord utan extra kostnad. Tilläggstjänsterna i appen visas som. Brevavisering. Leveransavisering. Postnord Parcel. Behöver man vara hemma för att kvittera för att de ska lämna det? Får nog inte svar från postnord innan leverans i morgon. Därav frågan här.
https://www.postnord.se/privat/ta-emot/valj-hur-du-vill-ta-em...
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.