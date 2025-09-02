Gamers Nexus reportage om Nvidia-kortsmuggling DMCA-nertaget

Det här kanske är lite gamla nyheter vid det här laget, men jag har inte sett någon tråd om det än.

För någon vecka sen släppte Gamers Nexus en 3,5 timme lång dokumentär om hur Nvidias exportbegränsade kort är lätt tillgängliga i Kina. De följer hela kedjan, från en inköpare i USA som kör runt med en testrigg i bakluckan och jagar begagnade och trasiga kort, till en reparationsfirma i Kina som plockar bort minne och GPU och monterar på helt nya kretskort med dubbla mängden minne.

En universitetsprofessor guidar dem runt i datorbutiker och de tittar på listor över tillgängliga kort, både legala och illegalt exporterade. De träffar grossister och köper själva ett Gigabyte 5090-kort via en langare. Priserna är inte långt över de hemma i USA.

De 3,5 timmarna flyger förbi, tack vare hur öppan och trevliga alla är. Att Steve själv talar kinesiska hjälper säkert till. Vi får se olika marknader i Kina för komponenter och nattbilder från Shenzen som ser ut att komma från en sci-fi-rulle. Resan går vidare till Taipei i Taiwan, där det visar sig att företag som utger sig för att utföra "testning och integration" också vidareexporterar kort till Kina.

När filmen väl läggs upp blir den nertagen nästan direkt av Bloomberg News, som påstår att ett par klipp där president Trump talar om exportrestriktionerna mot Kina inkräktar på deras upphovsrätt. Enligt flertalet experter är det ett solklart fall av "fair use". Allas vår slagskämpe Louis Rossman uttalar sig till stöd för Gamers Nexus.

GN-teamet reser sedan till Bloomberg News huvudkontor i New York för att få en förklaring, men möts enbart av säkerhetsvakter. Bloomberg påstår dessutom att anledningen till att de inte får använda deras klipp är att de ofta modifierar sina inslag i efterhand.

Själv blev jag så förbannad att jag direkt köpte ett av deras backer-paket i butiken de har.

Dokumentären är speglad på Rumble och andra YT-kanaler, men skadan för GamersNexus är redan skedd. Väldigt frustrerande att se oberoende journalistik och konsumentförespråkare bestraffas såhär.