Kan ni hjälpa mig?

Hej!

Jag och min sambo flyttade i veckan och tyvärr tappade flyttfirman min dator så den inte fungerar längre. Vi är för okunniga för att fixa den själv och efter 10 år känner jag väl att en ny dator hade varit lägligt.

Jag undrade om någon här kan hjälpa mig bygga ihop en dator på inet. Jag spelar mycket csgo2, dead by daylight, apex legends, battlefield 5 (och 6:an när den släpps) overwatch m.m. Hade också kanske velat streama igen. Som tjej vill jag väl också att den ska vara hyfsad snygg, chassit alltså. Just nu har min en sida där man ser in och sen är den bara svart med glas på framsidan. Så något liknande hade varit bra. Annars är jag rätt så okunnig och tar gärna emot hjälp!

Prisklass runt 15.000-20.000kr.

Tack på förhand!