Beställa från 3D Prima

Beställa från 3D Prima

Hejsan alla,
Funderar att investera i en 3D skrivare, och hittade en på 3D prima för 11000:-.
En sådan likadan på Webhallen och Inet kostar 18000:-.
Undrar, är någon av er på Sweclockers beställde från dom?

Läste lite om dom och enligt recension dom ska vara seriösa.

Mvh
Njanja

Har beställt från dom flera gånger, både printers och filament och allt har gått utan besvär
Jag har inget ont att säga, svensk butik med svenska ägare och ett eget märke av filament som också fungerar bra.

//Adde

Det var ju onekligen en prisskillnad ja, men frågan är vilken printer du är ute efter och om det kanske går att få ännu billigare direkt från tillverkaren. Då blir det snarare en fråga om du vill prioritera snabbhet framför ytterligare besparingar, även om många företag (t.ex. BambuLab) har lager i Europa och det inte blir hiskeliga frakttider i jämförelse med att köpa i Sverige.

