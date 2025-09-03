2x Borderlands 4

Säljer 2x spelkoder som fått med vid köp av grafikkort till mig och tjejen.

Säljer till högstbjudande och kan aktivera ifall man inte själv har hårdvaran som krävs.

För mer info https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-....

Spelet släpps 12e september!

Bud för en eller båda

köp nu för 1 kod för 450

köp nu båda för 800

Läs hela annonsen här