1
2x Borderlands 4

Säljer 2x spelkoder som fått med vid köp av grafikkort till mig och tjejen.
Säljer till högstbjudande och kan aktivera ifall man inte själv har hårdvaran som krävs.

För mer info https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-....
Spelet släpps 12e september!

Bud för en eller båda
köp nu för 1 kod för 450
köp nu båda för 800

Nytt bud: 700 kr Kan ta dem nu direkt om du kan gå ner till 700 för båda :)
Nytt bud: 400 kr Bud för en kod
Meshify S2 Dark TG | ROG STRIX B550 E-Gaming | Ryzen 5800X | G.Skill @ 3200/CL14 16GB | EVO Plus 970 1TB | ASUS ROG Ryujin 360mm | Gigabyte 3080 10GB GAMING OC | Seasonic Focus PX 850W

Nytt bud: 450 kr för en kod med aktivering.
Nytt bud: 800 kr Tar båda för köp nu.
500kr för en kod

"GET STRONG OR GET BENT!"

Nytt bud: 500 kr En kod
"GET STRONG OR GET BENT!"

850:- för två koder

