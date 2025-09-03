Forum Datorkomponenter Grafikkort Övrigt Tråd

Köpa ny GPU - Vilken modell?.

Köpa ny GPU - Vilken modell?.

Tjena Swec, sitter och funderar på vad för GPU man ska köpa in på BF2025, har kollat lite på ett 5080 och är väl i den prestandaklassen jag befinner mig i.

Ifall någon har lite tips alt info att dela med sig så varsågod, sitter idag med en Founders sample 6800 XT som är dags att byta ut

Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.

Satt och sneglade på ett 5080 jag med, men för 5000 mer än 9070 xt har jag lite svårt att motivera den pengen. Då jag sällan eller aldrig kör raytracing så landar det nog på röda laget denna omgång och de resterande 5000 som var tilltänkt grafikkort åker in på sparandet till nästa uppgradering där de, förhoppningsvis, kan växa till sig 😀

Satt och sneglade på ett 5080 jag med, men för 5000 mer än 9070 xt har jag lite svårt att motivera den pengen. Då jag sällan eller aldrig kör raytracing så landar det nog på röda laget denna omgång och de resterande 5000 som var tilltänkt grafikkort åker in på sparandet till nästa uppgradering där de, förhoppningsvis, kan växa till sig 😀

Skiter totallt i Ray/path trace, är rå raster och minne jag kollar på. Men 13k får du en 5080 idag, 9.7 - 10.4k 9070XT och är för Black Friday jag kollar ^^ Då kommer ju priserna sänkas en del på saker, tänker att om jag får ett 5080 för 9k så är det 65 - 85% snabbare i rå raster en mitt 6800XT.

Pengar har jag, men vill inte kasta för mycket haha ^^ Då hade jag köpt ett 5090 direkt om jag inte hade brytt mig.

Det är rätt osannolikt att 5080 skulle sänkas med 4k under BF. 1-1.5k är inte orimligt dock. Samma gäller för 9070 så den bli ju än mer värd under BF i sådana fall om man inte bryr sig om RT.
Eventuellt kanske inet har en mega click stream där om du har tur lyckas köpa ett 5080 (eller 9070) för ett förmånligt pris men det är inget som kommer reflekteras på andra reor.

Skiter totallt i Ray/path trace, är rå raster och minne jag kollar på. Men 13k får du en 5080 idag, 9.7 - 10.4k 9070XT och är för Black Friday jag kollar ^^ Då kommer ju priserna sänkas en del på saker, tänker att om jag får ett 5080 för 9k så är det 65 - 85% snabbare i rå raster en mitt 6800XT.

Pengar har jag, men vill inte kasta för mycket haha ^^ Då hade jag köpt ett 5090 direkt om jag inte hade brytt mig.

Bara att avvakta till Black Friday eftersom det är då du har tänkt att köpa, ingen vet i förväg vad korten kommer ha för priser vid det tillfället Köp det kortet du vill ha, ett 9070 XT kan du få för 7390:- och billigaste 5080 ligger på 12990:-, sen har du 5070Ti som lägger sig mitt i mellan dessa prismässigt. Nya Battlefield kommer inte ha med RT, så det är ju gött. Sen rå prestanda är ju 5080 snabbare än både 9070 XT och 5070Ti men marginellt och om det motiverar prisskillnaden är upp till var och en.

AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990

Bara att avvakta till Black Friday eftersom det är då du har tänkt att köpa, ingen vet i förväg vad korten kommer ha för priser vid det tillfället Köp det kortet du vill ha, ett 9070 XT kan du få för 7390:- och billigaste 5080 ligger på 12990:-, sen har du 5070Ti som lägger sig mitt i mellan dessa prismässigt. Nya Battlefield kommer inte ha med RT, så det är ju gött. Sen rå prestanda är ju 5080 snabbare än både 9070 XT och 5070Ti men marginellt och om det motiverar prisskillnaden är upp till var och en.

Battlefield är jag... Inget fan av faktiskt, testa det på closed beta. BF4 är mer min jam

Bara att avvakta till Black Friday eftersom det är då du har tänkt att köpa, ingen vet i förväg vad korten kommer ha för priser vid det tillfället Köp det kortet du vill ha, ett 9070 XT kan du få för 7390:- och billigaste 5080 ligger på 12990:-, sen har du 5070Ti som lägger sig mitt i mellan dessa prismässigt. Nya Battlefield kommer inte ha med RT, så det är ju gött. Sen rå prestanda är ju 5080 snabbare än både 9070 XT och 5070Ti men marginellt och om det motiverar prisskillnaden är upp till var och en.

Mjo tänker som du, 12990kr var 10990kr på flash sale innan, men går ett 5080 för 10k eller mindre på BF blir det ett köp för min del.

Battlefield är jag... Inget fan av faktiskt, testa det på closed beta. BF4 är mer min jam

Var jag som missuppfattade fel på det du skrev, BF2025 My bad!

Mjo tänker som du, 12990kr var 10990kr på flash sale innan, men går ett 5080 för 10k eller mindre på BF blir det ett köp för min del.

Kryper det ner runt det priset så är det trevligt!

AMD Ryzen 5 7600X - ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI - Asus ROG 5080 Astral - Corsair Vengeance 32 GB 6000 MHz CL30 - WD Black SN850X 1TB - Crucial P310 1TB - Arctic Liquid Freezer III Pro 360 - NZXT C1200 - Antec Flux - Hitscan Hyperlight - Keychron K2 HE Wireless - Fosi Audio K5 Pro Gaming - Beyerdynamic DT 990

Var jag som missuppfattade fel på det du skrev, BF2025 My bad!

Kryper det ner runt det priset så är det trevligt!

Haha ja, kände att 10990kr var knappen varm. Tyvärr slut då

