Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Nya uppgifter om Intels 52-kärniga Nova Lake-processor

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Nya uppgifter om Intels 52-kärniga Nova Lake-processor

Den maxade kretser har synts till i NBD:s databas, och läcka avslöjar klockfrekvensen.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Gissar att TDP ligger på 500 W.

Visa signatur

NZXT H7 Flow, ASUS Z390-E, Intel 9700K 3.6GHz, 16 GB Corsair Vengeance 3.2GHz, Samsung EVO 970 500GB, MSI RTX 2070 Gaming Z, Seagate Barracuda 4 TB, Corsair RM750X V2 750W, Noctua NH-D15, 1 st FD Venturi HF-14, 6 st Phantek M25 120mm, Dell S2721DGFA,

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kul att igen se mer än 8 starka kärnor i toppmodellerna för entusiastmarknaden från Intel. Blir intressant att se singeltrådsprestanda.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hoppas Intel lyckas nu och börjar utmana AMD.
Det sista vi som konsumenter vill ha är att något företag få monopol på marknaden.

Har själv en 9950x3d så kommer inte uppgradera på ett bra tag men hoppas dock på en marknad full med konkurrensen för oss konsumenters skull.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

För över 10år sedan när utvecklare behövde ha flera datorer för att sprida sina laster på så hade denna cpu varit hur grym som helst. Idag, ja då får de inte använda privata datorhårdvara, de får använda en ”kass” laptop och nästan all mjukvara körs på servrar.

Så min åsikt är cool och intressant cpu, men jag lägger pengarna på en kikare för fågelskådning istället.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av lillaankan_i_dammen:

För över 10år sedan när utvecklare behövde ha flera datorer för att sprida sina laster på så hade denna cpu varit hur grym som helst. Idag, ja då får de inte använda privata datorhårdvara, de får använda en ”kass” laptop och nästan all mjukvara körs på servrar.

Så min åsikt är cool och intressant cpu, men jag lägger pengarna på en kikare för fågelskådning istället.

Gå till inlägget

Vet inte vilket företag du jobbat för, men så är inte min erfarenhet.
Fick ny laptop förra året med en AMD Ryzen 7 7840HS och ett RTX 4060. 48GB DDR5 och 1TB SSD.
Sure, finns lite mer high-end modeller, men verkligen ingen kass laptop.
All utveckling och kompilering görs lokalt på datorn.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Widde:

Hoppas Intel lyckas nu och börjar utmana AMD.
Det sista vi som konsumenter vill ha är att något företag få monopol på marknaden.

Har själv en 9950x3d så kommer inte uppgradera på ett bra tag men hoppas dock på en marknad full med konkurrensen för oss konsumenters skull.

Gå till inlägget

Insiktsfullt. /s

Liknande inlägg måste vara vanligare än ”will it run Crysis”.

Visa signatur

Intel i9-12900K | Asus STRIX Z690-I | 32 GB DDR5-6400 CL30 | AMD Radeon RX 7900 XTX | WD Black SN850 1 TB
Asus ROG Loki SFX-L 750W | SSUPD Meshlicious | Arctic Cooling Freezer II 280 | Alienware AW3423DWF

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av EndLessMind:

Vet inte vilket företag du jobbat för, men så är inte min erfarenhet.
Fick ny laptop förra året med en AMD Ryzen 7 7840HS och ett RTX 4060. 48GB DDR5 och 1TB SSD.
Sure, finns lite mer high-end modeller, men verkligen ingen kass laptop.
All utveckling och kompilering görs lokalt på datorn.

Gå till inlägget

Det går diskutera ordet kass. Alla ska dock ha samma laptop av flera orsaker och majoriteten vill ha en så lätt som möjligt och då blir det en sådan som inte ens är tyst vid tomgång. De väljer en 0,5Kg lättare, att Peltor hörselskydd som behövs till dem väger 0,5kg räknar de ej med.

Mjukvara så kanske ni utvecklar lite lokalt, men det är svårt idag att komma ifrån olika tjänster som ligger någon annanstans. Folk har då inte behov att datorn ska orka driva även databaser och annat.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Personligen är jag inte intresserad av varken multi-CCD eller E-kärnor på grund av att det kräver mer komplex schemaläggare. Är bara intresserad när utvecklingen går mot fler P-kärnor på samma CCD och cache-lösningar som gynner spel. Är jag ensam om detta?

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Joppis:

Personligen är jag inte intresserad av varken multi-CCD eller E-kärnor på grund av att det kräver mer komplex schemaläggare. Är bara intresserad när utvecklingen går mot fler P-kärnor på samma CCD och cache-lösningar som gynner spel. Är jag ensam om detta?

Gå till inlägget

Det är väl just det som händer här, Intel med 16 P-kärnor och AMD ryktas ha 12 på en CCD till nästa generation. Förut har det varit 8 starka kärnor som gällt senaste tiden (per CCD i AMDs fall). Jag tycker det är bra, oavsett den stora mängd svaga kärnor som sägs finnas i denna.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Joppis:

Personligen är jag inte intresserad av varken multi-CCD eller E-kärnor på grund av att det kräver mer komplex schemaläggare. Är bara intresserad när utvecklingen går mot fler P-kärnor på samma CCD och cache-lösningar som gynner spel. Är jag ensam om detta?

Gå till inlägget

Håller med om att P-kärnorna är av mer intresse, även för mig. Dock behöver man då byta till Xeon, t.ex. Xeon W som endast har dessa, 60 st på w9-3595X
Skulle dock även vilja se en ökning av antalet P-kärnor i de vanliga Core processorerna då priserna är "lite" mer humana på dessa.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar