Köpråd uppgradering

Hej,
Sitter idag på
Ryzen 5 2600x
16gb ddr4
2070 super
Är inne på att förnya systemet lite, spelar endast pubg. Inne på att uppgradera cpu och ram inom am4.
Men efter överläggning så inser jag att varför inte lägga nån tusenlapp extra och köra på am5, men behålla grafikkortet, till att börja med.
Använt chatgpt för att reda ut vad jag borde skaffa, men de är en djungel ändå.
Budget känns rimligt med 6k men inte den är så superstrikt.
Förslagen jag fått från chatgpt, är de bra?
Känns som moderkortkostnaden bör man kunna komma ner?
Någon som har lite tips till en förvirrad skäl, tack!
CPU: AMD Ryzen 5 9600X (6c/12t, Zen 5) – ca 2 300 kr
Moderkort: ASUS B650E MAX GAMING WiFi W – ca 2 300 kr
RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5-6000 CL30 EXPO – ca 1 500 kr
Totalt: ~6 100 kr
***********************
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D (8c/16t, 3D V-Cache) – ca 4 600 kr
Moderkort: ASUS B650E MAX GAMING WiFi W – ca 2 300 kr
RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5-6000 CL30 EXPO – ca 1 500 kr
Totalt: ~8 400 kr
Vad gör du med datorn?
Spelar Pubg, ungefär det jag gör.
Kanske kan bli cs nångång men det är väl det jag gör.
Förstått att det är ett cpukrävande spel
Beror så klart på hur mycket pengar man vill lägga.
Alternativen mot det du pressenterar är väl
5600 för ~1200
5700x3d för ~2800
Båda dem är ju markant bättre än vad du har i dag, du kommer inte få 5x -7x mer prestanda från 5600 vs de du tänker dig. Men frågan är om det ger dig tillräckligt.
5700x3D blir ju 2x-3x billigare men kanske tar dig långt dig. Även om det är kanske ett tråkgare val. Kanke googla lite och se om du hittar nån form av jämförelse mellan 2600 och dessa alternativ för att se om det är värt att överväga.
Exakt det du nämner som jag tänker.
Kanske räcker med nya ramminnen och en ny am4 CPU.
Fördelen med att gå för Aam5 kan vara att bara byta grafikkortet senare.
En svår avvägning som endast jag kan köra givetvis.
Tänker du att 16GB ram begränsar dig idag? Eller är de horribelt långsamma? Jag tänke att man står ut med 16GB om man bara spelar. DDR4 ram börjar bli dyrt och ändrar helt klart skillnaden.
