Köpråd uppgradering

Hej,

Sitter idag på

Ryzen 5 2600x

16gb ddr4

2070 super

Är inne på att förnya systemet lite, spelar endast pubg. Inne på att uppgradera cpu och ram inom am4.

Men efter överläggning så inser jag att varför inte lägga nån tusenlapp extra och köra på am5, men behålla grafikkortet, till att börja med.

Använt chatgpt för att reda ut vad jag borde skaffa, men de är en djungel ändå.

Budget känns rimligt med 6k men inte den är så superstrikt.

Förslagen jag fått från chatgpt, är de bra?

Känns som moderkortkostnaden bör man kunna komma ner?

Någon som har lite tips till en förvirrad skäl, tack!

CPU: AMD Ryzen 5 9600X (6c/12t, Zen 5) – ca 2 300 kr

Moderkort: ASUS B650E MAX GAMING WiFi W – ca 2 300 kr

RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5-6000 CL30 EXPO – ca 1 500 kr

Totalt: ~6 100 kr

***********************

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D (8c/16t, 3D V-Cache) – ca 4 600 kr

Moderkort: ASUS B650E MAX GAMING WiFi W – ca 2 300 kr

RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5-6000 CL30 EXPO – ca 1 500 kr

Totalt: ~8 400 kr