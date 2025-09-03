Asus Zenfone 10 512GB

Säljer min ASUS Zenfone 10, en av de sista riktigt kompakta flaggskeppstelefonerna på marknaden. Perfekt om du vill ha topprestanda i en smidig storlek som fortfarande går att använda med en hand.

Specifikationer & skick:

Modell: ASUS Zenfone 10

Färg: Grön

Lagring: 512GB

Skärm: Skärmskydd installerat från dag ett (skärmen under är i nyskick)

Batterivård: Alltid laddad med Battery Care aktiverat (max 80%), och enbart med långsam laddning, batteriet är i bästa möjliga skick

Allmänt skick: Mycket välvårdad, inga skador

Ingår i köpet:

Originalförpackning

Silikonskal

Plånboksfodral i skinn

Om affär så helst avhämtning i Uppsala.

Läs hela annonsen här