Asus Zenfone 10 512GB




Säljer min ASUS Zenfone 10, en av de sista riktigt kompakta flaggskeppstelefonerna på marknaden. Perfekt om du vill ha topprestanda i en smidig storlek som fortfarande går att använda med en hand.

Specifikationer & skick:
Modell: ASUS Zenfone 10
Färg: Grön
Lagring: 512GB
Skärm: Skärmskydd installerat från dag ett (skärmen under är i nyskick)
Batterivård: Alltid laddad med Battery Care aktiverat (max 80%), och enbart med långsam laddning, batteriet är i bästa möjliga skick
Allmänt skick: Mycket välvårdad, inga skador

Ingår i köpet:
Originalförpackning
Silikonskal
Plånboksfodral i skinn

Om affär så helst avhämtning i Uppsala.


