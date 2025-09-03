Asus Zenfone 10 512GB

martin_21
Medlem
●
Säljer min ASUS Zenfone 10, en av de sista riktigt kompakta flaggskeppstelefonerna på marknaden. Perfekt om du vill ha topprestanda i en smidig storlek som fortfarande går att använda med en hand.
Specifikationer & skick:
Modell: ASUS Zenfone 10
Färg: Grön
Lagring: 512GB
Skärm: Skärmskydd installerat från dag ett (skärmen under är i nyskick)
Batterivård: Alltid laddad med Battery Care aktiverat (max 80%), och enbart med långsam laddning, batteriet är i bästa möjliga skick
Allmänt skick: Mycket välvårdad, inga skador
Ingår i köpet:
Originalförpackning
Silikonskal
Plånboksfodral i skinn
Om affär så helst avhämtning i Uppsala.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.