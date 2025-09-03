Google får behålla Chrome

Ang. DuckDuckGo, så önskar jag att deras webbläsare inte var beroende av Edge, vilken i sin tur bygger på Chromium.

Kör fortfarande hellre Waterfox (Firefox ESR) eller Safari (WebKit) om jag får välja.

Är nära på att överge DuckDuckGo som sökmotor och börja använda StartPage för att slippa reklam för en webbläsare som jag inte ens kan installera.