Google får behålla Chrome

Melding Plague

Google får behålla Chrome

Även Mozilla kan andas ut efter nytt domslut som begränsar Googles straff.

Medlem

Det stora jag läser in av detta är detaljen om att Mozilla kan andas ut. Även om jag inte gillar den typen av deals så väger Mozillas finansiering tyngre. Det behövs verkligen en konkurrent till Chromium-baserade webbläsare.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Medlem

Ang. DuckDuckGo, så önskar jag att deras webbläsare inte var beroende av Edge, vilken i sin tur bygger på Chromium.

Kör fortfarande hellre Waterfox (Firefox ESR) eller Safari (WebKit) om jag får välja.

Är nära på att överge DuckDuckGo som sökmotor och börja använda StartPage för att slippa reklam för en webbläsare som jag inte ens kan installera.

Medlem
Skrivet av Joppis:

Det stora jag läser in av detta är detaljen om att Mozilla kan andas ut. Även om jag inte gillar den typen av deals så väger Mozillas finansiering tyngre. Det behövs verkligen en konkurrent till Chromium-baserade webbläsare.

Precis så.

Personligen balanserar jag ut det genom att inte ta i Chrome med tång (och vad gäller Chromium så är det Vivaldi jag kör som sidowebbläsarkomplement till Firefox), och använder heller inte Ooogles sök (som ändå är så pass kass nuförtiden att det inte är någon förlust).

9950X3D | 5080

Medlem
Skrivet av Joppis:

Det stora jag läser in av detta är detaljen om att Mozilla kan andas ut. Även om jag inte gillar den typen av deals så väger Mozillas finansiering tyngre. Det behövs verkligen en konkurrent till Chromium-baserade webbläsare.

Det andra orosmolnet är väl just osäkerheten kring vad som skulle hända med Chrome(ium) och vad det skulle få får effekter på allt Chromiumbaserat.
(Minst intresse vad gäller Chrome, mest vad gäller "ium", för min del)

Hela det ekosystemet har ju "olika webbläsare" men frågan är väl vilka som skulle ha resurser att faktiskt utveckla en webbläsare istället för att "modda" en webbläsare om inte Google bygger Chromium åt dem.
Kanske då Microsoft antar jag, men det vore ju en mardröm sett historiskt iaf.

Desktop spel m.m.: Ryzen 9800X3D || MSI X870 Tomahawk Wifi || MSI Ventus 3x 5080 || Gskill FlareX 6000 64GB || Kingston KC3000 2TB || Samsung 970 EVO Plus 2TB || Samsung 960 Pro 1TB || Fractal Torrent || Asus PG42UQ 4K OLED
Arbetsstation: Ryzen 7945HX || Minisforum BD790i || Asus Proart 4070 Ti Super || Kingston Fury Impact 5600 65 GB || WD SN850 2TB || Samsung 990 Pro 2TB || Fractal Ridge
Proxmox server: Ryzen 5900X || Asrock Rack X570D4I-2T || Kingston 64GB ECC || WD Red SN700 1TB || Blandning av WD Red / Seagate Ironwolf för lagring || Fractal Node 304

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Det andra orosmolnet är väl just osäkerheten kring vad som skulle hända med Chrome(ium) och vad det skulle få får effekter på allt Chromiumbaserat.
(Minst intresse vad gäller Chrome, mest vad gäller "ium", för min del)

Hela det ekosystemet har ju "olika webbläsare" men frågan är väl vilka som skulle ha resurser att faktiskt utveckla en webbläsare istället för att "modda" en webbläsare om inte Google bygger Chromium åt dem.
Kanske då Microsoft antar jag, men det vore ju en mardröm sett historiskt iaf.

Ja, att tvinga Google att avyttra Chrome skulle definitivt skaka om marknaden, men vad utfallet skulle bli långsiktigt känns väldigt svårt att sia om och kortsiktigt skulle det nog bara leda till stagnation. Det kan säkert krävas åtgärder, men att bara slå sönder marknaden och hålla tummarna känns inte som rätt lösning.

