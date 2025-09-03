Forum Övrigt Butiker och konsumenträtt Tråd

Beställde litet litiumbatteri på AliExpress lång leveranstid

Beställde litet litiumbatteri på AliExpress lång leveranstid

Jag beställde ett litet litiumbatteri 4 X 2 x 0,3 cm från AliExpress för 113 kr. Förvånad att leveranstiden var 2 månader. Tycker det borde rymmas i ett brev och vara hos mig efter 2 veckor. Har någon beställt något litet föremål från AliExpress och fått via brev? I efterhand upptäckte jag att det fanns ett snabbare men dyrare leverans på 30 dagar (35 kr extra)

Jag beställde ett litet litiumbatteri 4 X 2 x 0,3 cm från AliExpress för 113 kr. Förvånad att leveranstiden var 2 månader. Tycker det borde rymmas i ett brev och vara hos mig efter 2 veckor. Har någon beställt något litet föremål från AliExpress och fått via brev?

Jag har handlat en del skal till telefoner och de har kommit på några veckor ungefär. Kan dock vara andra regler för batterier

Det handlar inte om AliExpress utan försäljaren. Tar de flyg tar det inte ens 2 veckor. Till sjöss tar det månader.

Gissar att man undviker att frakta litiumbatterier med flyg pga säkerhetsrisken

Batterier får inte flygas om de inte är laddade under 30% eller nått sånt.
Om de som har lagret inte kan vara säkra på att de är under 30% så är det mark/båt transport som gäller.

DHL hade för några år sedan böter på 50 000 euro tror jag om företag skickade batterier som var över 30%.

Hittade detta hos DHL

"Shippers could be subject to penalties from the DOT. A person
who knowingly violates the hazardous materials regulations
may be assessed a civil penalty of not more than $75,000 for
each violation, except the maximum civil penalty is $175,000 if
the violation results in death, serious illness or severe injury to
any person or substantial destruction of property."

