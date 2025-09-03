Beställde litet litiumbatteri på AliExpress lång leveranstid

Batterier får inte flygas om de inte är laddade under 30% eller nått sånt.

Om de som har lagret inte kan vara säkra på att de är under 30% så är det mark/båt transport som gäller.

DHL hade för några år sedan böter på 50 000 euro tror jag om företag skickade batterier som var över 30%.

Hittade detta hos DHL

"Shippers could be subject to penalties from the DOT. A person

who knowingly violates the hazardous materials regulations

may be assessed a civil penalty of not more than $75,000 for

each violation, except the maximum civil penalty is $175,000 if

the violation results in death, serious illness or severe injury to

any person or substantial destruction of property."