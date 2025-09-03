hjälp mig hitta rätt: Uppdatera komponenter, för att nå mer FPS (apex,pubg osv)

Hej alla kunniga

Jag har dammat av datorn och funderar starkt om man ska köpa en ny eller uppgradera den befintliga?

Jag vill uppnå stadig tävlingsinriktad fps och prestanda, just nu dippar den lågt i krävande spel som pubg och apex trotts lägsta inställningarna.

Vad är en rimlig budget för att inte byta ut något och sedan om ett två år behöva byta igen? Jag spelar inte jätte mycket så vill inte gå helt loco på investeringen :).

vilka delar behöver jag byta och vad skulle ni rekommendera att byta till?

Nuvarande specs:

Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB

Palit GeForce GTX 1080 8GB Dual OC

Samsung 850-Series EVO 500GB

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL14 Vengeance

ASUS STRIX B250G GAMING

EVGA Supernova G2 750W

Windows 10 HOME

Fractal Design Define Mini C Svart

be quiet! Pure Rock