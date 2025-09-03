hjälp mig hitta rätt: Uppdatera komponenter, för att nå mer FPS (apex,pubg osv)

Crazyo
Medlem
●
Hej alla kunniga
Jag har dammat av datorn och funderar starkt om man ska köpa en ny eller uppgradera den befintliga?
Jag vill uppnå stadig tävlingsinriktad fps och prestanda, just nu dippar den lågt i krävande spel som pubg och apex trotts lägsta inställningarna.
Vad är en rimlig budget för att inte byta ut något och sedan om ett två år behöva byta igen? Jag spelar inte jätte mycket så vill inte gå helt loco på investeringen :).
vilka delar behöver jag byta och vad skulle ni rekommendera att byta till?
Nuvarande specs:
Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB
Palit GeForce GTX 1080 8GB Dual OC
Samsung 850-Series EVO 500GB
Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL14 Vengeance
ASUS STRIX B250G GAMING
EVGA Supernova G2 750W
Windows 10 HOME
Fractal Design Define Mini C Svart
be quiet! Pure Rock
Om du letar upp ett program så du kan övervaka dina komponenter medans du spelar, så ser du ju vad som är maxat.
Men grafikkortet skulle jag säga är nog en bra början i alla fall 🤔🙂
Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.