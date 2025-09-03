Klätterskor str 45 köpes

Lång shot att försöka här kanske, men behöver akut ett par billiga klätter/bouldering skor i storlek 45. Tävlar i strrongman och har en tävling med truck pull nästa helg, där skor med bra grepp är stor fördel.

Behöver inte alls vara i fint skick, ska bara användas en helg.

Super om de kan hämtas i Göteborgsområdet eller skickas snabbt.

