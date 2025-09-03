Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Klätterskor str 45 köpes

1
Klätterskor str 45 köpes

Lång shot att försöka här kanske, men behöver akut ett par billiga klätter/bouldering skor i storlek 45. Tävlar i strrongman och har en tävling med truck pull nästa helg, där skor med bra grepp är stor fördel.

Behöver inte alls vara i fint skick, ska bara användas en helg.

Super om de kan hämtas i Göteborgsområdet eller skickas snabbt.

Kolla typ tradera

https://www.tradera.com/item/2519/690029713/boreal-alpha-klat...-

Givetvis har jag redan gått igenom tradera och blocket efter lämpliga dojjor.

Vet du, även om det är en long shot så är det inte världens största long shot. Du gör rätt i som skapar en annons för det. Till och med jag, av alla människor, har klätterskor hemma som jag inte använder men dom är i 42 eller 43 så + att dom är små i storleken. Ville bara säga det! Hoppas du hittar några och lycka till på tävlingen!

