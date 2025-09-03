Ryzen 5 7600

Hej! Får hem sista delen till min drömdator(r7 9800x3d) imorgon så tänkte kolla intresset på min r5 7600.

Köpt på inet och endast 3 månader gammal, bara kört classic wow 1-2 timmar per kväll så väldigt lite använd.

Sitter fortfarande i datorn med 9070xt ifall köpare vill att jag gör något test innan affär.

Köp nu 1500, tar även bud.

