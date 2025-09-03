Ryzen 5 7600

Hej! Får hem sista delen till min drömdator(r7 9800x3d) imorgon så tänkte kolla intresset på min r5 7600.
Köpt på inet och endast 3 månader gammal, bara kört classic wow 1-2 timmar per kväll så väldigt lite använd.
Sitter fortfarande i datorn med 9070xt ifall köpare vill att jag gör något test innan affär.
Köp nu 1500, tar även bud.
P182 | EP35-DS3 | E5200 | XMS2 DDR2 2X2GB | HD4850 | WD6400AAKS 640GB X2 + SPINPOINT F1 1TB
1300 + frakt
WS: 7950x3d, 64GB Ram
Server: 5600x, Asus Pro WS X570, 64GB ECC
