Ryzen 5 7600

1
Hej! Får hem sista delen till min drömdator(r7 9800x3d) imorgon så tänkte kolla intresset på min r5 7600.

Köpt på inet och endast 3 månader gammal, bara kört classic wow 1-2 timmar per kväll så väldigt lite använd.

Sitter fortfarande i datorn med 9070xt ifall köpare vill att jag gör något test innan affär.

Köp nu 1500, tar även bud.

Nytt bud: 1 000 kr
P182 | EP35-DS3 | E5200 | XMS2 DDR2 2X2GB | HD4850 | WD6400AAKS 640GB X2 + SPINPOINT F1 1TB

Nytt bud: 1 100 kr + frakt
Nytt bud: 1 200 kr + frakt
1300 + frakt

WS: 7950x3d, 64GB Ram
Server: 5600x, Asus Pro WS X570, 64GB ECC

