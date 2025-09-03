Budgetvänlig uppgradering (nuvarande 9600K → 14600K-deal)

Hej alla,

Jag skulle vilja ha lite tips på hur jag kan uppgradera min dator utan att spräcka budgeten. Här är min nuvarande setup:

CPU: Intel i5-9600K

GPU: ASUS ROG Strix RTX 3090 24GB

RAM: 16.0GB Dual-Channel DDR4

Moderkort: Asus ROG Strix Z390-F Gaming

Lagring: NVMe + flera SSD

Nätaggregat: Corsair RM750W

Chassi: Mid-tower

Kylare: Noctua NH-D15 (har beställt NM-i17xx-MP83-monteringskit från Noctua så den är redo för LGA1700)

Jag lyckades få tag på en bra deal på en Intel i5-14600K (kommer med BF6 ), så den blir nästa CPU. Eftersom jag kommer från Z390-plattformen vet jag att jag behöver nytt moderkort och RAM, och kanske nytt nätaggregat om det krävs ( men jag vill hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt)

Det jag funderar över är:

- Vilket moderkort passar bra med 14600K utan att man betalar för onödiga premiumfunktioner? (Jag behöver inte inbyggt WiFi till exempel)

- Vad är ”sweet spot” för DDR5-minne just nu (hastighet vs pris)?

- Behöver jag oroa mig för att byta nätaggregat, eller räcker mitt nuvarande 750W med 3090 + 14600K?

- Något särskilt att tänka på kring NH-D15-klarering på moderna moderkort (höga VRM-kylflänsar eller RAM-minnen)?

Tar gärna emot tips på en bra balans mellan pris och prestanda — något som låter mitt 3090 komma till sin rätt utan att plånboken tar alltför mycket stryk.

Tack på förhand!