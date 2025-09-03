lundagrabb
För mer info se sweclockers test av det.
https://www.sweclockers.com/test/21455-corsair-carbide-600q
Ljuddämpat chassie (front, sido och takpaneler).
Lätt löstagbara och rengöringsbara filter på insug både i front och undertill.
Chassiet är i väldigt gott skick utan några repor eller skador och har tillbehör som vaggor etc med.
Det medföljer 3st helt nya oanvända Fractal 140mm PWM-fläktar (förrutom original Corsair fläktar).
Finns centralt i Malmö.
