Corsair Carbide 600Q (ljuddämpat)

För mer info se sweclockers test av det.

https://www.sweclockers.com/test/21455-corsair-carbide-600q

Ljuddämpat chassie (front, sido och takpaneler).
Lätt löstagbara och rengöringsbara filter på insug både i front och undertill.
Chassiet är i väldigt gott skick utan några repor eller skador och har tillbehör som vaggor etc med.

Det medföljer 3st helt nya oanvända Fractal 140mm PWM-fläktar (förrutom original Corsair fläktar).

Finns centralt i Malmö.

