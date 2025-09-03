Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Melding Plague

Veckans fråga: Hur hög DPI kör du på din mus?

Vilken inställning kör du till vardags när du använder datorn?

Intressant test på temat:

I korthet: kör inte under 400; högre DPI ger lägre latens. 1600 ser ut som sweet spot enligt mig (men högre ändå aningen bättre).
Vill man ha låg känslighet är det bäst att köra hög DPI och sedan ställa in låg känslighet i spel för att få både låg latens och den känslighet man vill ha.

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Saknar alternativ "vet ej". Men jag kollade och det är tydligen 1000 DPI, standard för MX Master 3S.

Man får nog tolka statistiken med ett visst konfidensintervall, eftersom kategorierna överlappar. Jag har t.ex. 1 600 DPI, vilket innebär att jag platsar i både "1200-1600" och "1600-2000". Jag gissar att de flesta kommer att ha sin DPI på ett jämnt hundratal, så detsamma gäller nog rätt många svar.

Har min Logitech inställd på 2500 och tycker det funkar bra.

CPU Intel GPU Nvidia

Kan inte säga att jag lagt någon tid på detta alls. Kör på 1600 för det känns bäst, så får det vara bra så. Min son däremot kör på så sjukt låg DPI så jag blir galen varje gång jag sitter vid hans dator. Han kör mycket Fortnite, men jag har inte förstått varför superlåg DPI skulle vara bra för det spelet.

B650M AORUS ELITE AX ICE | AMD Ryzen 7800X3D | Lian Li Hydroshift II 360 AIO | G.Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 6000MHz CL30 | ASUS GeForce RTX 4070 Super 12GB Dual OC | Lian Li PC-O11 Dynamic Mini Snow Edition | Corsair SF750 750W 80+ Platinum | 34" Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 3440x1440p 144Hz

1600 dpi, gillar inte att behöva "musa" för mycket, ska gå lätt att förflytta sig över hela skärmytan

Amd o Apple

Konstiga intervaller. 400 dpi respektive 800 dpi brukar vara väldigt populära, men här är dem i samma + 800 finns i två.

Kör 800 dpi iaf. Man ställer in det, tar bort andra presets val, kopierar över profilen till on-board, ställer in musen på on-board mode, och avinstallerar Logitechs mjukvara

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, SG GGX 1.2, SF1000, Win 10 IoT LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Kailh Box Whites)

Har höjt min sakta men säkert och är upp och nosar runt 6100 i Windows miljö.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Hur ska jag veta det? Vad är normalt? Tror det var 300 på Amiga-tiden så säkert ungefär samma nu. Behövs inte mycket alls.

Moderkort: Gigabyte X570 Aorus Master | CPU: AMD Ryzen R9 5900X | CPU-kylare: Noctua NH-D15 chromax.black | RAM: Corsair Vengeance LPX 64 GB (4x16) DDR4-3600 CL18 | GPU: Gigabyte RTX 4080 Eagle OC | SSD: 2 x Samsung 970 EVO Plus 1 TB NVMe + Kingston A400 480 GB + Samsung QVO860 1 TB | PSU: EVGA SuperNOVA G2 1000 W Gold | Chassi: Lian Li O11 Dynamic XL | Skärm: BenQ PD3200U @ 3840x2160 + ASUS ROG Strix XG32VQ @ 2560x1440 | Tangentbord: Corsair K68 RGB Cherry MX Red | Mus: Logitech MX Master 2S

Hög DPI, men låg hastighet.
>10000 dpi.

Hade gärna haft 1600 dpi eller mer, men får problem i vissa spel och i bios pga musens hastighet är för snabb trots att man har lägsta möjliga i spelen och bios. Så 800 för mig får det vara.

CPU: Intel i9 13900K 5.6Ghz, GPU: MSI 4090 SUPRIM X, MB: Gigabyte z790 Aorus Elite, Minne: 32Gb Corsair Vengance 6000mhz, Chassi: Fractal Design 7 Compact, Disk: Kingston kc3000 2tb.

1200/800 dpi på min 7680*4320 desktop.

R&D Elektronik & Radioingenjör

Precis bytt till 1600 efter årtionden på 800

^^^
@¿@
o

Sådant bryr jag mig inte om, bara musen är ambidexterient, men då är jag ingen e-sportare heller.

Skrivet av lambdan:

Konstiga intervaller. 400 dpi respektive 800 dpi brukar vara väldigt populära, men här är dem i samma + 800 finns i två.

Kör 800 dpi iaf. Man ställer in det, tar bort andra presets val, kopierar över profilen till on-board, ställer in musen på on-board mode, och avinstallerar Logitechs mjukvara

Varför avinstallera? tar det för mycket av dina processer lr?

800 dpi.
Viktigast dock, ingen muspekaracceleration på i Windows/OS.

NCASE M2 SFF bygge

4000 dpi i spel och desktop.

Ändrade så sent som i morse från 2200 till 2400 för jag kände att jag ville ha lite mer rörelse i pekaren

5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM

Kört med 400DPI så länge jag kan minnas, om jag kunde köra högre DPI utan att musen blev snabbare så hade jag gjort det.

kör på runt 1200 oftast.

Brukar pendla mellan 1600, 3200 och 8500 DPI beroende på vad jag gör.

Kör med en Razer Viper Mini

Eftersom jag betalat för 30000 dpi så använder jag alla dpi jag betalat för.

Desktop: AMD Ryzen 7 7800X3D | ASUS ROG B650E-F | Deepcool LT720 | Gainward Phantom RTX 4090 | 64 GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 | WD Black SN850X | Lian Li Lancool 216 | Corsair RM1000x SHIFT | LG Oled LX3 (Flex) 42" | Roccat Kone Pro Air | Logitech G915 TKL Brown | Windows 11 Pro

Kört 800dpi i säkert 20 år, kommer nog aldrig ändra det
Såklart utan epp.

Skrivet av perost:

Saknar alternativ "vet ej". Men jag kollade och det är tydligen 1000 DPI, standard för MX Master 3S.

Exakt min tanke! Har inte den blekaste aning om DPI. Det enda jag bryr mig om är att den ligger skönt i handen och att muspekaren rör sig ungefär som förväntat

(Var tvungen att kolla: Min SteelSeries Rival 3 defaultar tydligen till 800.)

Modermodem från ONOFF och bildskärmsutrustning från Electrolux. US Robotics 28.8K telefonuppringd internetförbindelse. Har en förkärlek för tysk tjejpop.

Logitech programvara säger 1600 och det är "mittenläget" man växla dpi med en knapp på musen. använder inte funktionen alls kör hela tiden mitten.

🇸🇪 VR Sverige Discord server - Svensk VR Community
https://discord.com/invite/avnhs6mgjc

1600 tror jag att jag kör. Musacceleration av i windows. Haft samma i hur många år som helst. Trots att musen stödjer 400-typ 24000

I7 12700K, Asus RTX 3080 TI, Alienware AW3423DW och annat smått o gott.

Ingen aning

DAN Cases A4-SFX | AMD Ryzen 7 9800X3D | Thermalright AXP90-X47 Full Copper |
INNO3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB Twin X2 | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI | Samsung 960 EVO 1TB | Corsair SF-600

Har ingen aning och bryr mig inte direkt heller.

3620 normalt och 1200 om jag håller ner DPI-shift-knappen (som jag alltid glömmer bort att den finns)
Logitech G502 SE - Bra mus men fortfarande horrrrribel mjukvara (Logitech G hub)

Livet är som en soppa, med hårstrån i. -Men man måste ju äta.- Svante Grundberg och Björn Wallde.
If you've ever suffered from insomnia, you'll know what a nightmare it can be. - Caron Keating.

· i5 4670K · 32GB · GTX1060 6GB ·
.

