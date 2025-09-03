Veckans fråga: Hur hög DPI kör du på din mus?

Konstiga intervaller. 400 dpi respektive 800 dpi brukar vara väldigt populära, men här är dem i samma + 800 finns i två.

Kör 800 dpi iaf. Man ställer in det, tar bort andra presets val, kopierar över profilen till on-board, ställer in musen på on-board mode, och avinstallerar Logitechs mjukvara