Vad kan denna fd monsterdator vara värd idag?

Vad kan denna fd monsterdator vara värd idag?

Min 6 år gamla Corsair one ska säljas. Den kostade 43000 SEK som ny.
Vad kan den vara värd idag?

CPU: Core i9 9900k
GPU: RTX 2080ti
32 GB RAM
512 Gb SSD

Vätskekylning på både CPU och grafikkort, med en fläkt i toppen som blåser ut varmluften. Tyst dator därav.

Jag köpte en liknande förra året med mer ssd och bättre gpu för strax över 10k, även den custom-kyld både gpu pch cpu.

Skulle säga att den ligger kanske runt 6-8k idag till rätt köpare ?
Ev. lite lägre, delarna är inte värda så mycket idag och det största värdet är i gpu'n.

