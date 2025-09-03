Vad kan denna fd monsterdator vara värd idag?

Min 6 år gamla Corsair one ska säljas. Den kostade 43000 SEK som ny.

Vad kan den vara värd idag?

CPU: Core i9 9900k

GPU: RTX 2080ti

32 GB RAM

512 Gb SSD

Vätskekylning på både CPU och grafikkort, med en fläkt i toppen som blåser ut varmluften. Tyst dator därav.