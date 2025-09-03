Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Rykte: Färre 8 GB-grafikkort från Nvidia framöver

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Rykte: Färre 8 GB-grafikkort från Nvidia framöver

Ligger överdriven tillgång bakom, eller vill företaget styra köpen mot mer avancerade modeller?

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Tillbaka till 6 GB kanske?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hehehehe

Skulle inte förvåna mig i och för sig... fast vist det är dags för nått enegisnålt mindre kort nu, alla gaajjmar ju inte.

Skrivet av underd0g76:

Tillbaka till 6 GB kanske?

Gå till inlägget

Jag tror att det är inte nvidia som bestämmer här. Kunderna köper inte skiten helt enkelt. Det är ju rent av dumt att lägga peng på nånting som har mindre än 12GB V-ram på en speldator i dag om man vill kunna spela i stort sätt alla spel som släpps under året och nästa år.

Visa signatur

Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av underd0g76:

Tillbaka till 6 GB kanske?

Gå till inlägget

Eller 3.5 GB som GTX 970 släpptes med!

Visa signatur

We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Youtube | Spotify Playlists | Soft | Rapp | Rytm | Kött | Kalas |

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Modellören:

Hehehehe

Skulle inten förvåna mig i och för sig... fast vist det är dags för nått enegisnålt mindre kort nu, alla gaajjmar ju inte.

Gå till inlägget

Ja dom får gärna återinföra xx30 korten för den som bara behöver surfa etc. Inte alla som har igpu liksom

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Tauri85:

Ja dom får gärna återinföra xx30 korten för den som bara behöver surfa etc. Inte alla som har igpu liksom

Gå till inlägget

Ja det är rätt trevligt att kunna uppgradera en enklare burk med "Stöd för". Vissa grejer kan ju bli lite smått tung att driva så fäktarna går upp på max på äldre kort medan ett nytt med "Stöd för" kan rulla på helt tyst och svalt.

Man kan ju trotts att klara sig med 2GB V-ram eller så vid surf och lite filmtittade + får man liten nya stöd för diverse så blir det ju en fin burk.

Ett nVidia 5030 vore inte helt fel eller ett 6030.

Visa signatur

Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Sent ska syndaren vakna...

Damn vad tiden drar iväg. Minns det som igår när vi hade modellerna 1060 3GB och 1060 6GB.

Visa signatur

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bra, kanske nvidia lärt sig en läxa nu. vi vill inte ha 8gb kort i 2025! minst 16gb. så ere.

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hade korten varit riktigt billiga så hade det ju varit asbra med alternativ.

Men det är ingen som vill sälja billiga produkter längre. För varför ska man göra det när man kan sälja dyra? Hurra för oligopoler!

Visa signatur

DATOR i bruk: ASUS ROG STRIX B550-F Gaming, Ryzen 7 5900X. 4x16 GB Ballistix MAX RGB @ 3800 MT/s 16-17-18-34-51 (1T)/~58 ns. MSI RTX 4090 Ventus x3. Samsung 980 Pro 1 TB. EK AIO Elite 360.
#ryssjävlar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

"Ligger överdriven tillgång bakom, eller vill företaget styra köpen mot mer avancerade modeller?"

Svaret är: "Både och", kanske ur Nvidia's perspektiv?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

8GB är till stor del förlegat redan nu och ska man köpa ett nytt grafikkort vill man ju använda det 10 år framöver, och 8GB kommer vara obrukbart inom bara några år. Möjligt kan Nvidias billigaste budgetkort behålla det, men det finns inget som rättfärdigar det på kort med MSRP över 3000 kr.

Visa signatur

STATIONÄRA: NZXT H7 Flow 2024 | MSI B550 TOMAHAWK MAX | AMD Ryzen 7 5700X + Noctua DH-15 | Gainward RTX 3090 Phoenix 24GB | 64GB Kingston HyperX Fury 3200MHz | Be Quiet! Straight Power 12 1000W 80+ Platinum | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | 43" Philips The One 43PUS8949 4K/144MHz | Logitech G703 | Logitech MX Keys S | HyperX Cloud III Wireless

LAPTOPEN: Lenovo LOQ 15APH8 | AMD Ryzen 7 7840HS | RTX 4060 8GB | 2x8GB Samsung 5600MHz | WD Black SN850X 2TB + WD Green SN350 2TB | Logitech G703

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Surf / 4K / Kontor 8-10 GB (tänk GT 1030 LP typ). Spel: Entry 12 GB, Mid 16 GB, High End 24 GB och över.

Något sånt.

Visa signatur

5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | Asus RX 6600 XT 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Allt handlar om pengar, inte att Nvidia vill ge sina kunder en bra upplevelse…

Visa signatur

Dell S2721DGFA ■ 5800X3D (Noctua NH-U12P) ■ RTX 3070 AORUS Master ■ 16x2 3200 CL16 ■ MSI B450M Mortar Max ■ Samsung EVO 970 1 TB ■ Fractal Design North + Switch OLED

Old: Pentium 4 -> Core 2 Duo E6750 -> i7 2600k -> R7 3700X

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Bra, men det gjordes ju redan i 40-serien:
50-serien; 5050, 5060, 5060 Ti
40-serien; 4060 & 4060Ti
30-serien; 3050, 3060, 3060Ti, 3070, 3070Ti
20-Serien; 2060S, 2070, 2070S, 2080, 2080S
10-serien; 1070, 1070 Ti, 1080

Skillnaden är ju att nu bör man göra grafikkort med mer än 8GB, istället för att försöka nå upp till det.

8GB VRAM räcker dock gott till enklare spel och spel där man 1 inte slår på strålspårning och 2 inte maxar grafikinställningarna.
HUB, som ofta gnäller på låg mängd VRAM motbevisade faktiskt sig själv igår:
https://www.youtube.com/watch?v=nZEK9dGFTOY&t=789s runt 13 minuter in i klippet visas tabeller.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar