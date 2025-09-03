Rykte: Färre 8 GB-grafikkort från Nvidia framöver

Hehehehe

Skulle inte förvåna mig i och för sig... fast vist det är dags för nått enegisnålt mindre kort nu, alla gaajjmar ju inte.

Jag tror att det är inte nvidia som bestämmer här. Kunderna köper inte skiten helt enkelt. Det är ju rent av dumt att lägga peng på nånting som har mindre än 12GB V-ram på en speldator i dag om man vill kunna spela i stort sätt alla spel som släpps under året och nästa år.