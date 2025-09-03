Dags för en ny tv

Har idag en äldre Sony 65" UHD LED Smart TV KD65XE8505 från 2018

Tv används främst för att se serier och filmer.

Budget kring 16 tusen kr

Har kikat på Samsung frame 2024 75 tum,verkar ge en helt ok bild och den är även snygg när den inte används

Tcl mini-led mqled80k 75

Hur är Tcl nuförtiden, bekanta har tidigare haft tcl och haft en såndär upplevelse

Philips 65” OLED760 4K den enda oled som verkar vara inom min budget. Hur är det med inbränningar? Har på tv åt min hund när den är själv några timmar 2-4 .

Sitter cirka 2,5 meter från tv