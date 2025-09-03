Dags för en ny tv

Gapar ofta efter galen fågel i fel tunna.
Har idag en äldre Sony 65" UHD LED Smart TV KD65XE8505 från 2018
Tv används främst för att se serier och filmer.
Budget kring 16 tusen kr
Har kikat på Samsung frame 2024 75 tum,verkar ge en helt ok bild och den är även snygg när den inte används
Tcl mini-led mqled80k 75
Hur är Tcl nuförtiden, bekanta har tidigare haft tcl och haft en såndär upplevelse
Philips 65” OLED760 4K den enda oled som verkar vara inom min budget. Hur är det med inbränningar? Har på tv åt min hund när den är själv några timmar 2-4 .
Sitter cirka 2,5 meter från tv
Har själv en philips köpt för <15k för några år sedan,
I mean, I dont game on it, which is great because 'tearing' exists, men iirc så skulle just denna philipspanel ej vara bra för gaming, även för några år sedan.
Enligt Laxpuddings nysläppta graf at that time + iirc only.
Besides that, enda strulet jag har är att hela panelen kan skeva ur ibland.
Helt skev, ja.
Bara re-powercycle biter mot skiten, och är bara svinkonstigt eftersom tv:n aldrig tappats, trots eget uppsläpande från-ej-bottenvåning.
Har du råd med nåt hyfsat nytt samsung panelmässigt, såklart även 'svinbra begagnat ink originalkvitto', kör på det imho.
