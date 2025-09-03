Hjälp med dadgamer-bygge för ca 20k

Hej!

Farsan (jag alltså) ska bygga dator för första gången på länge och behöver lite hjälp.. Bygget är för gaming, men jag uppskattar en tyst kvalitetsdator. Budget ca 20k +- nån tusing.

Har aldrig kört vattenkylning själv förut, men tänker att det kanske vore kul? Förstått att det kanske inte har någon jättefördel egentligen. Men tyst och svalt är trevligt. Kommer även försöka ge mig på att undervolta för första gången för att se om man kan få systemet lite svalare också.

Kommer nog ha ca 3-4 spel installerade åt gången som max. Kör 1440p idag, men kommer köpa en 4k skärm till vintern.

Har påbörjat bygge här: https://komponentkoll.se/bygg/eExEu

Har inte valt nätagg än då jag inte kunde bestämma mig för något alls där. Men tänker ATX 3.1, 850W och något tyst

All input uppskattas!