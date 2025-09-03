Hjälp med dadgamer-bygge för ca 20k
Hej!
Farsan (jag alltså) ska bygga dator för första gången på länge och behöver lite hjälp.. Bygget är för gaming, men jag uppskattar en tyst kvalitetsdator. Budget ca 20k +- nån tusing.
Har aldrig kört vattenkylning själv förut, men tänker att det kanske vore kul? Förstått att det kanske inte har någon jättefördel egentligen. Men tyst och svalt är trevligt. Kommer även försöka ge mig på att undervolta för första gången för att se om man kan få systemet lite svalare också.
Kommer nog ha ca 3-4 spel installerade åt gången som max. Kör 1440p idag, men kommer köpa en 4k skärm till vintern.
Har påbörjat bygge här: https://komponentkoll.se/bygg/eExEu
Har inte valt nätagg än då jag inte kunde bestämma mig för något alls där. Men tänker ATX 3.1, 850W och något tyst
All input uppskattas!
Tack!
Det nätagget verkar ha fått relativt mediokra reviews, eller? Tänker framförallt på att jag vill ha tyst och svalt
Är det någon speciell tanke med minnena, utöver att de är billigare?
Tar det även som att du inte höll med om att skaffa någon AIO-kylning
Tack!
När du bygger i 20k klassen så kan det vara värt att köpa en prisvärd luftkylare och uppgradera något annat för de hundralapparna du sparar.
Jag hade själv lagt lite mer på moderkort och fått ett med extra m.2 slot med kylfläns för framtida behov och som potentiellt får uppdateringar lite längre än 650 serien som AMD uppges avslutat tillverkningen av. T.ex. https://www.inet.se/produkt/1904396/asus-tuf-gaming-b850-plus...
Föredrar du Nvidia kanske du kan gå upp till ett 5070TI istället.
Har du hittat reviews som indikerar att ett annat nätagg skulle vara bättre för ljudnivå kan du lägga pengar där. Det som Alastor länkade har 10 års garanti vilket är trevligt för det indikerar att man valt långlivade komponenter. Nätagg av mer välrenommerade tillverkare i den klassen blir snabbt dyrare också.
Kontentan är väl att de 500+kr du sparar på att få in en hyfsad AIO jämfört med en rätt bra luftkylare kan användas till mycket annat bra i en 20k budget just nu.
Ja, att gå till 850 verkar vara rätt val, är nog dumsnålt att köra 650.
I bygget jag länkade i trådstart så är det 5070 ti, vilket är det jag tänkt köra på.
Tyvärr är det många som rapporterar problem med AMD + WoW, och jag är inte sugen på krångel.. så blir gröna laget den här gången.
