Ranked N60 Nova 60% | Hot Swappable Mekaniskt + Durock Silent Tactile T1 Shrimp switchar

Beställde detta tangentbord från Amazon med ett presentkort jag hade och tänkte modda det till att bli tyst så beställde även dessa dyra tysta switchar separat men märkte att det inte blev såå tyst som jag hade velat och istället för att fortsätta modda och böka så tänkte jag att jag kan se om nån är intresserad av att köpa så fortsätter jag med mitt membrankeyboard istället. Tyvärr slängde jag redan kartongen så därför kan jag inte göra återköp.

Tangentbordet kostade 400 kr och switcharna också 400 kr. Har bara bytt switchar från Gateron Brown som var inkluderade till Durock Silent Tactile T1 Shrimp.

Är öppen för förslag men säljer helst allt i ett svep så man får en extra uppsättning switchar på köpet helt enkelt. Är nån intresserad av endast switcharna eller bara en uppsättning så hojta så kan vi se.

I och med att jag inte använt tangentbordet alls så är det i nyskick. Kom med förslag på pris så ska jag fundera på det, annars får det väl samla damm helt enkelt...

