Hjälp en korkad mamma att hitta dator till the sims 4

Hej alla kloka personer. Jag är en 35-årig tvåbarnsmorsa vars sista hjärnceller försvann i samband med andra barnet. Jag har äntligen börjat få tid över till att spela sims igen men så mycket tid som min nuvarande dator tar till laddning/start av program blabla har jag inte tid med. Jag behöver en ny dator att spela sims på helt enkelt. Så jag började försöka leta själv, både på gaming och vanliga datorer men jag förstår ingenting. Grafikkort hit, processor dit. Försöker läsa rekommenderade krav för sims och jämföra mot datorer men det står ju aldrig samma och hur ska jag veta vad som är bättre eller sämre🙃. Nu orkar jag inte ens försöka leka smart mer och jag tänker inte fråga min partner som tror han kan nått, jag behöver hjälp av nån som fattar sånt här.

Så hej, hjälp mig hitta en dator 👋

- Jag önskar en bärbar dator som har de rekommenderade systemkraven (alltså inte bara minimumkraven för sims).

- Den behöver inte vara så dyr (alltså kring 10k går bra men jag skulle inte gråta om den var billigare)

- Jag bryr mig inte om den kategoriseras som vanlig eller gaming. Jag vill bara att den ska funka till sims och att den inte ska lagga eller ta hundra år att starta.

- Om det är relevant information så spelar jag näääästan alla expansioner, kit osv (ja jag är en liten nörd när det kommer till sims).

- Batteritid och vikt är av noll betydelse. Kommer enbart sitta i soffan och spela med kontakten i eluttaget.

- Gärna en stoooor skärm, typ 17tum pga gillar när jag ser ordentligt. Vill också gärna ha siffrorna där till höger 🤓