Hjälp en korkad mamma att hitta dator till the sims 4

Hjälp en korkad mamma att hitta dator till the sims 4

Hej alla kloka personer. Jag är en 35-årig tvåbarnsmorsa vars sista hjärnceller försvann i samband med andra barnet. Jag har äntligen börjat få tid över till att spela sims igen men så mycket tid som min nuvarande dator tar till laddning/start av program blabla har jag inte tid med. Jag behöver en ny dator att spela sims på helt enkelt. Så jag började försöka leta själv, både på gaming och vanliga datorer men jag förstår ingenting. Grafikkort hit, processor dit. Försöker läsa rekommenderade krav för sims och jämföra mot datorer men det står ju aldrig samma och hur ska jag veta vad som är bättre eller sämre🙃. Nu orkar jag inte ens försöka leka smart mer och jag tänker inte fråga min partner som tror han kan nått, jag behöver hjälp av nån som fattar sånt här.
Så hej, hjälp mig hitta en dator 👋

- Jag önskar en bärbar dator som har de rekommenderade systemkraven (alltså inte bara minimumkraven för sims).
- Den behöver inte vara så dyr (alltså kring 10k går bra men jag skulle inte gråta om den var billigare)
- Jag bryr mig inte om den kategoriseras som vanlig eller gaming. Jag vill bara att den ska funka till sims och att den inte ska lagga eller ta hundra år att starta.
- Om det är relevant information så spelar jag näääästan alla expansioner, kit osv (ja jag är en liten nörd när det kommer till sims).
- Batteritid och vikt är av noll betydelse. Kommer enbart sitta i soffan och spela med kontakten i eluttaget.
- Gärna en stoooor skärm, typ 17tum pga gillar när jag ser ordentligt. Vill också gärna ha siffrorna där till höger 🤓

De flesta (nya) datorer bör klara av att spela Sims 4 idag. Även med IGPU om man har senaste generationen så budgeten bör inte vara något problem.
Men är Sims 4 det enda spelet du kommer spela eller är du intresserad av andra nya liknande spel såsom Inzoi eller spel i andra genres?
Är batteritid (ej vid spel) viktigt?
Har du några krav på vikt / storlek? 13" 14" 15" (brukar vara standard) eller storlek stor?

Känns som en rätt trevlig maskin för sims 4 https://www.komplett.se/product/1304891/gaming/gamingdator/ga...

alt: https://www.inet.se/produkt/1977281/asus-tuf-a15-ryzen-7-32gb...

Håller med ovan

Jag köpte en begagnad laptop för mitt spelande, men för en novis är det nog bättre med support från butik.
Sökning på Inet som är butiken att gå till/handla på internet (man får en godis i paketet).
Jag lyxade till det med att kryssa i bakgrundsbelyst tangentbord som kan vara skönt att ha när man sitter i mörkret och spelar efter kidsen gått och lagt sig..

Snart är det Black Friday som kanske kan erbjuda nåt liknande för under 10000. Men den som väntar på nåt gott väntar alltid för länge...

Snart är ju 2 månader ungefär. Lång tid om man vill ha en dator "nu".

Tyckte båda maskinerna @cirdonia länkade var trevliga. Klarar sims och bra mycket andra spel utan problem också. Priset för MSI 14" verkade bra både i pris och prestanda.

Jag kommer bara spela Sims 4 på den, kanske citites skyline men har inte planer på något annat. Vikt och batteritid har ingen betydelse, jag kommer bara sitta i soffan med kontakten i och kommer inte göra nått annat än att spela på datorn.

Jag vill ju ha en stor skärm, gärna 17tum pga gillar när jag ser ordentligt 🤓

Det är jättesvårt att få något som går att spela på med 17 tums skärm, ens Sims 4, när det helst ska kosta 10k! Grävde runt med lite filter på Prisjakt, och hittade två uppslag åt dig.

Hittade en kampanj hos Asus egen butik, på en 16" Asus för precis under 10k just nu:
https://estore.asus.com/se/90nr0n06-m003u0-asus-tuf-gaming-f1...

Nästa steg upp i pris om man ska ha en 17"-skärm verkar vara denna från Elgiganten:
https://www.elgiganten.se/product/gaming/gaming-pc/gaming-lap...

Båda ovanstående har en mobil RTX 4050, och du kommer inte kunna spara några större summor på att ta en kontorslaptop, inte minst eftersom modellerna med de lite bättre integrerade GPU:erna kostar mer pengar. Jag hade nog tagit den med större skärm om inte budgeten var ett absolut hinder, finns inget värre än att använda en dator med pytteliten skärm. 🙃

Skulle även gissa att det är mycket smidigare att hitta en Elgiganten om det blir något garantiärende eller liknande, än att behöva skicka in datorn till gud-vet-vart när den är köpt direkt från Asus.

