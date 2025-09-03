Xbox 360 Slim 250GB - RGH 3.0 moddad + Handkontroll

aerik
Medlem
●
Säljer en Xbox 360 Slim som är moddad med RGH 3.0, vilket innebär att man kan spela Xbox 360-spel direkt från hårddisken. Även original Xbox-spel fungerar.
Man kan också installera emulatorer på den.
Den kommer med Aurora installerat och med ny kylpasta.
En handkontroll medföljer och en strömadapter.
Kan skickas, i så fall helst med Postnord.
Kan också göra upp affären på tradera om man hellre vill det.
Vid eventuella frågor och/eller fler bilder så hör av er, så ska jag försöka besvara det så fort jag kan.
