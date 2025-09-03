Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

AMD's motsvarande?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AMD's motsvarande?

Intel Core Ultra 7 265K säljs med som jag tror bra pris.

Vad är och vad kostar en motsvarande AMD processor?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Den stora frågan är väl: motsvarande för vad?

För spel är Ryzen 7500F/7600/7600X alla rätt nära, c:a 1800 kr.
Tänk på att räkna med moderkortet i kostnaden också, samt att Intel tjänar mera på snabbt/dyrt RAM, om man vill köra på det.

I vissa saker som tjänar bra på flera trådar är den närmare 7950X3D/9950X som kostar 6000+ kr.

Kolla t ex detta test som testar väldigt många olika saker, om det inte är enbart spel som gäller.

Visa signatur

Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Thomas:

Den stora frågan är väl: motsvarande för vad?

För spel är Ryzen 7500F/7600/7600X alla rätt nära, c:a 1800 kr.
Tänk på att räkna med moderkortet i kostnaden också, samt att Intel tjänar mera på snabbt/dyrt RAM, om man vill köra på det.

I vissa saker som tjänar bra på flera trådar är den närmare 7950X3D/9950X som kostar 6000+ kr.

Kolla t ex detta test som testar väldigt många olika saker, om det inte är enbart spel som gäller.

Gå till inlägget

Där jag behöver prestanda är programmering.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Thomas:

Kolla t ex detta test som testar väldigt många olika saker, om det inte är enbart spel som gäller.

Gå till inlägget

Bra länk!

Kan vara värt att nämna att testerna är från releasen förra året, och att prestandan marginellt förbättrats sedan dess.

Här ett test som publicerades av GamersNexus 25/8 t.ex.:
https://gamersnexus.net/cpus/amd-threadripper-9980x-64-core-c...

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
http://xkcd.com/386/
http://readthefuckingmanual.com/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar