Dumt att göra mig av med TCL55C735 för denna anledningen?

Dumt att göra mig av med TCL55C735 för denna anledningen?

Hjälp mig att bestämma om jag ska behålla min 55 tums TCL TV. Den har 4K upplösning samt 144hz. Men ganska plastig och lite ful…särskilt foten…TVns modell finns i rubriken ifall ni vill googla specs. Det är faktist en rätt bra tv för det priset jag betalade då.

Jag går i tankar om att göra mig av (sälja den) med TVn för att ev köpa en ny av märket Samsung, Sony, eller LG, och för att jag vill ha en snyggare och lite tunnare tv. Men att köpa någon av dessa märken med samma spec som TCL tvn jag har nu kommer bli avsevärt dyrare.

Är det dumt att och ovärt att göra detta bytet?

Ev tänker jag prova att inte ha en tv ett tag. Man kollar ju ändå aldrig något vettigt på den. I en annan tråd skriver jag om att ev köpa en projektor istället för att kolla på film och få biokänslan hemma.

Du verkar splittrad, byta tv, ingen tv, projektor.

Du kanske tjänar på att ta en tid och fundera i lugn och ro.

Är bara du som kan sätta värdet i att köpa ny tv för den nuvarande känns plastig och ful. Är x antal kronor värt i utgift mot en mindre plastigare och mindre ful tv, projektor?

Medlem
Det är ju bara du som kan svara på om DU tycker det är värt det för det estetiska eller inte. Personligen hade jag inte brytt mig om utseendet om jag annars var nöjd med tv'n.

När jag var på gång att köpa en ny tv var Dolby Vision högt upp på min lista, men när jag sedan fick en Samsung 65" Q90T för 8.5k inklusive hemkörning kände jag.... jag överlever utan Dolby Vision då den ändå visar "bas-hdr så att säga" (HDR10) i de lägena, samt har stöd för HDR10+ om det man nu tittar på nu har det. Priset blev helt avgörande för MIN preferens i slutändan. Foten är en tung historia i metall och inte det "vackraste"... men den uppfyller alla andra kriterier med råge och har en riktigt fin bild med Filmmaker Mode.

Bildexpert 📺

Den tekniska diskussionen är rätt enkel: det kryllar av TV-apparater som kan ersätta en TCL C735. Det som utmärker TCL på den här nivån är det plastiga smäcket men mycket teknik för lite pengar. Kan du få något helt annat och snyggare och idag är det enklare än någonsin. Att få de 144 Hz som var C735:s enda styrka för sin tid är inga problem.

Som det svaras i den första tråd: #20966530

Hur mycket "värde" det blir av ett sådant byte kan du endast svara själv på.

