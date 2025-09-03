Dumt att göra mig av med TCL55C735 för denna anledningen?

Hjälp mig att bestämma om jag ska behålla min 55 tums TCL TV. Den har 4K upplösning samt 144hz. Men ganska plastig och lite ful…särskilt foten…TVns modell finns i rubriken ifall ni vill googla specs. Det är faktist en rätt bra tv för det priset jag betalade då.

Jag går i tankar om att göra mig av (sälja den) med TVn för att ev köpa en ny av märket Samsung, Sony, eller LG, och för att jag vill ha en snyggare och lite tunnare tv. Men att köpa någon av dessa märken med samma spec som TCL tvn jag har nu kommer bli avsevärt dyrare.

Är det dumt att och ovärt att göra detta bytet?

Ev tänker jag prova att inte ha en tv ett tag. Man kollar ju ändå aldrig något vettigt på den. I en annan tråd skriver jag om att ev köpa en projektor istället för att kolla på film och få biokänslan hemma.