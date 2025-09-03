PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6

Var tänkt till ett nytt bygge men slog till på ett 5070 Ti istället så det är helt nytt/oanvänt.
Köpt från Inet och kvitto/garanti finns, föredrar upphämtning men kan självklart skickas.
(Kan även hämtas upp i Stockholm vissa dagar)
https://www.inet.se/produkt/5414488/powercolor-radeon-rx-7800...
Säljer till vem jag vill, om jag vill osv.
