PowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6

Var tänkt till ett nytt bygge men slog till på ett 5070 Ti istället så det är helt nytt/oanvänt.

Köpt från Inet och kvitto/garanti finns, föredrar upphämtning men kan självklart skickas.

(Kan även hämtas upp i Stockholm vissa dagar)

https://www.inet.se/produkt/5414488/powercolor-radeon-rx-7800...

Säljer till vem jag vill, om jag vill osv.

Läs hela annonsen här