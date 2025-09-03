Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Philips 70PUS7855/12 defekt

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Philips 70PUS7855/12 defekt

Hej på er

TV inköpt maj 2022, ganska exakt utanför garantitiden.
Den interna belysningen av skärmen har slocknat på höger sida av TVn.

Detta är ganska störande på dagtid, kvällstid är det helt OK.
Se bilder och gör din egen bedömning.
Dessa LED insatser skall gå att byta, men inget jag ger mig på.
TVn är "halvsmart" med en förinstallerad samling appar på ett övergivet OS.

Specifikationer
LÄNK

Endast hämtning på plats ca 2 mil utanför Enköping.
Budgivning startar på 30kr (annonskostnaden)

Säljer till vem jag vill etc.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar