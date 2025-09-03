Philips 70PUS7855/12 defekt

Gamerouge
Hej på er
TV inköpt maj 2022, ganska exakt utanför garantitiden.
Den interna belysningen av skärmen har slocknat på höger sida av TVn.
Detta är ganska störande på dagtid, kvällstid är det helt OK.
Se bilder och gör din egen bedömning.
Dessa LED insatser skall gå att byta, men inget jag ger mig på.
TVn är "halvsmart" med en förinstallerad samling appar på ett övergivet OS.
Specifikationer
LÄNK
Endast hämtning på plats ca 2 mil utanför Enköping.
Budgivning startar på 30kr (annonskostnaden)
Säljer till vem jag vill etc.
