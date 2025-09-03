Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Asus Geforce RTX 5080 Noctua OC Edition - Ich bin ein believer!

1
Melding Plague

Asus Geforce RTX 5080 Noctua OC Edition - Ich bin ein believer!

Höstens färger går i brunt och beige, med en prislapp värdig italienska modehus.

Hedersmedlem

Att bli hälsad med ett Grüß Gott och en hattlyftning får mig att längta ner till faderslandet.

Med det sagt.. Snudd på 20.000 kr för ett 5080 var rätt jävla saftigt

Medlem

Har haft ögonen på detta kort sedan det presenterades...Noctuas fläktar i all ära och med en estetik som verkligen tilltalar mig...men prisskillnaden motiverar inte min köphjärna tillräckligt

Hade hoppats på ett något lägre pris...

Hedersmedlem

Fantastiskt fint kort. Synd på prislappen bara. Hade tjackat ett 5090 tuf istället.

Medlem

Vad såg ni för klockfrekvenser under last? Det jag märkt med 5080 är att man kan dra upp klockan ganska mycket i afterburner, men att man ofta får ut något lägre klockfrekvenser i verkligheten. Mitt 5080 Prime OC kör jag i +350, men brukar ligga runt 3.0-3.1 GHz vid last (vilket snarare motsvarar cirka +200 till +300)

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av urban22:

Vad såg ni för klockfrekvenser under last? Det jag märkt med 5080 är att man kan dra upp klockan ganska mycket i afterburner, men att man ofta får ut något lägre klockfrekvenser i verkligheten. Mitt 5080 Prime OC kör jag i +350, men brukar ligga runt 3.1 GHz vid last

Jag skall kika om jag har kvar loggfilen lokalt under morgondagen!

Medlem

Riktigt trevlig video!

Det är inget kort för mig som har valt ett grafikkort för runt 3300kr men det var en imponerande uppvisning av kylprestanda.

Medlem

20k är sjukt ovärt när man kan få ett 5090 för 23-24k

Medlem

Yesssss! Bajsbrun GPU är exakt det jag behöver för mitt nya bygge med toalett-tema.

Medlem

Hatten av för en bra video, hoppas vi får mer recensioner inom en snar framtid <3
Men en där RGB-belysningen får ni hemskt gärna skippa, men annars en lugn, behaglig och matnyttig video

Medlem

Tack för en bra recension 👍🏻👍🏻

Medlem

detta är väl eg ett tuff kort med smått modifierad tuf kylare å noctua fläktar på. vette fasiken om jag hade betalat så mycket för ett 5080 när man själv kan få tlll liknande frankenstein byggen. Hade not istället tagit ett astral å satt på 3 chassi fläktar å walla.

Medlem

Kul att få se ett test på det här kortet.
Skulle jag lägga så vansinnigt mycket pengar på ett grafikkort så skulle jag hellre gå hela vägen upp till ett 5090.

Medlem

Det är så fint så fint. Önskar alla grafikkort var så här. Ja utan den löjliga extra prispåläggningen då.
Jag byter själv till två 120mm på alla mina grafikkort så.

Men för att summera prestandan utan att ta med RT.. mer än 10k dyrare än 9070XT för ca 12 fps mer.

Hedersmedlem

@Rosenvik Brunt och trevligt!

Det nämns att kortet är stort. Är jag inte snöblind, för vilket risken finns, så inte mer specifikt än så. Inkludera gärna dimensioner i specifikationerna.

Medlem

Visst det verkar vara en trevlig produkt MEN prislappen hörrejöses det är verkligen galet, för en 5000 premie kan jag lika gärna bunta fast egna fläktar.
Kul med en recension dock!

Medlem

Lägst pris RTX 5080 ca 14000. Visst är det skoj med nischade prestige produkter, men ingen kommer någonsin lyckas med att övertyga mig om, att ett par tre fläktar och en lite större aluminium kylare kan motivera ett extra påslag om 6000 kronor.

Medlem

BRUN PRODUKT.

Medlem

@sweclockers Tycker ni bör se över era rutiner då era resultat är väldigt skeva. Tittar man på Techpowerups test så låter kortet 23.9 dbA vid full belastning när man spelar. Det är kortets faktiskta ljudnivå eftersom alla andra komponenter i testsystemet kyls passivt.

Medlem

@Rosenvik Haha, ny profilbild med hatten också till äran

Medlem

När kommer samarbetet mellan Asus och Delta?

Medlem

Helt vansinnigt för dyrt. Moderna Nvidia GPUs är så pass tysta ändå.
Jag kör mitt ASUS Prime OC i quiet mode och kan inte tänka mig behöva något tystare.
6000kr mer för Noctua fläktar. Mer än en 9800X3D i prisskillnad.

Medlem

Feedback: Skriv gärna vilken överklockad klockfrekvens ni kom upp till istället för att skriva "ökad minnesfrekvens om 2000 MHz, klockfrekvens med 391 MHz".
Oklart om det är 391 över kortets OC eller base clock.
2730 + 391 = 3121 MHz ?

Medlem

Tack för ett trevligt test!

Skrivet av Rosenvik:

Den skarpsynte noterar även att PCI-plåten är gjord av 304 stainless steel, alltså rostfritt stål av kvalitet 1.4301 enligt den europeiska standarden EN 10088. Perfekt för dig som tidigare haft besvär med korrosion.

Hjälper det mot rost i kalsongerna månntro? 🫢

