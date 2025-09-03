Prisförslag på min burk?

Tjenare, ny här.

Läst mycket om Sweclockers, bestämde mig att bli medlem då jag läst mycket gott om de.

Önskar en ungefärlig prissättning.

Byggd efter prestanda men väldigt tyst med bra luftflöde.

Här kommer burken, ca 1½ år gammal.

Chassi: GT502 Black

Fläktar: 10st

Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap + Arctic 10 port fläkthub.

Mobo: Asus TUF B650-plus WIFI

CPU: 7800x3D

Kylare: Arctic Freezer III PRO 360

GPU: MSI 4090 24G Ventus 3X OC

RAM: 2x32GB 6000mhz CL30, TridentZ Black RGB

M.2: 970 EVO 500Gb, 980 PRO 2Tb

PSU: be quiet! Straight Power12, 1000W Platinum

Operativsystem: Windows 11 Home

Kartonger finns till nästan allt ovan, E-kvitton finns.

Utöver datorn finns även:

Tangentbord (K70 Mk2 Red Cherry)

Mus (G502, trådad)

Musmatta (Razer Goliathus Extended Chroma)

Headset (HyperX Cloud III)

Skärm (AOC CU34G2X/BK)

Tack på förhand, Mvh.