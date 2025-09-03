Prisförslag på min burk?

Mystiiic
Tjenare, ny här.
Läst mycket om Sweclockers, bestämde mig att bli medlem då jag läst mycket gott om de.
Önskar en ungefärlig prissättning.
Byggd efter prestanda men väldigt tyst med bra luftflöde.
Här kommer burken, ca 1½ år gammal.
Chassi: GT502 Black
Fläktar: 10st
Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap + Arctic 10 port fläkthub.
Mobo: Asus TUF B650-plus WIFI
CPU: 7800x3D
Kylare: Arctic Freezer III PRO 360
GPU: MSI 4090 24G Ventus 3X OC
RAM: 2x32GB 6000mhz CL30, TridentZ Black RGB
M.2: 970 EVO 500Gb, 980 PRO 2Tb
PSU: be quiet! Straight Power12, 1000W Platinum
Operativsystem: Windows 11 Home
Kartonger finns till nästan allt ovan, E-kvitton finns.
Utöver datorn finns även:
Tangentbord (K70 Mk2 Red Cherry)
Mus (G502, trådad)
Musmatta (Razer Goliathus Extended Chroma)
Headset (HyperX Cloud III)
Skärm (AOC CU34G2X/BK)
Tack på förhand, Mvh.
Mellan 25-30K.. kanske börja på 30k och beräkna med prutning till minst 25k.
