Samsung Neo G8

Samsung Neo G8

Säljer min Samsung Odyssey Neo G8. Välvd 32”, 4K, 240 hz, HDMI 2.1 med Mini-LEDs och HDR. Fantastiskt bra skärm, men jag är sugen på att testa OLED. Svärtan är nästan lika bra som min LG OLED-tv; fantastisk skärm för både spel och media i HDR. Ingen risk för burn in/image retention, heller! Inköpt sommaren 2023, kvitto finns.

7 000 kr. Finns att hämta i Lund.

Du får nog justera priset lite för att det skall vara värt besväret, finns sprillans nya för ca en 5-hundring mer än ditt pris och då får man med samtliga garantier 2 år framåt, ångerrätt och allt vad det heter, vart även nedsatt till 5999:- för senast en vecka sedan.

