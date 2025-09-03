PX706HD problem, lampa eller ej?

Hej

Har ovanstående Viewsonic-proje, 1080p, vanlig lampa, sen 2020 (ca 800t).

Den började för ett par månader sedan att ibland visa rätt så grön bild, sedan visa rött sken (blinkande) istället för blå powerled. Den har krånglat med röd varningslampa ett par gånger sen dess, oftast i samband med något konstigt med bilden. Nu ikväll var det väldigt klen ljusstyrka nån minut, sen ingen bild alls och rött sken istället för blå powerled (blinkande), sedan power off. Samma sak tre gånger på raken.

Så jag funderar över om det är lampan som är på väg att ge upp, isf kan den bytas ut, https://www.myprojectorlamps.eu/se/projector-lamps/Viewsonic/... .

Men om det här inte låter som ett lamp-problem så vore det förstås mindre klokt att köpa en ny lampa m assembly.

Så det är min fråga, låter det här som ett lamp-problem eller ett projektor-någon-annan-del-av-problem?

https://manuals.viewsonic.com/Projector_Troubleshooting indikerar att blinkande röd lampa kan betyda flera saker, varav en är dålig lampa.