Hur göra vid försäljning?

Då datorn inte används tänkte jag nog lägga ut den till försäljning men vet inte riktigt hur jag ska göra för att den ska bli helt ren. Räcker det att installera om Windows och sen att nya ägaren får färdigställa installationen med sitt microsoft konto etc? Inte för att jag har något hemligt på den då jag endast spelat och kollat mailen typ. Eller ska man sälja den utan hårddisk? Samsung 980 pro ssd.