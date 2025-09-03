Det går då bra långsamt här...

Halloj!

Jag har under sommaren byggt min första dator och är nöjd med hur bygget blev... förutom en del.

När jag ska spara material från minneskort till hårddisk, eller mellan hårdiskar, vare sig det är en extern eller till min interna SSD så går det pisslångsamt, håller sig runt 40MB/s. Samma SSD och minneskort arbetar betydligt snabbare när jag använder min fem år gamla macbook.

När jag använder samma externa Samsung t7 i Premiere för att klippa i materialet som överförs i krypfart så är det inga som helst problem att jobba med materialet så det är just till överföring med datorn som redskap som är något strul med. Är som sagt helt ny i hemmabyggsvärlden så har aldrig lekt runt med bios osv... men är det något jag har missat där eller vad kan det vara som strular här?

Min dator består av:

Intel Ultra 7 265k

MSI Pro Z890-S Wifi moderkort

Kingston Fury DDR5 64GB Ram

Samsung 990 Pro 2TB SSD

+ 5070 om det spelar roll

Ber om ursäkt om det är något superamatörigt, men det får man kanske vara ibland?

Tackar och bockar!