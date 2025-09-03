Det går då bra långsamt här...

Snorvalppp
Medlem
●
Halloj!
Jag har under sommaren byggt min första dator och är nöjd med hur bygget blev... förutom en del.
När jag ska spara material från minneskort till hårddisk, eller mellan hårdiskar, vare sig det är en extern eller till min interna SSD så går det pisslångsamt, håller sig runt 40MB/s. Samma SSD och minneskort arbetar betydligt snabbare när jag använder min fem år gamla macbook.
När jag använder samma externa Samsung t7 i Premiere för att klippa i materialet som överförs i krypfart så är det inga som helst problem att jobba med materialet så det är just till överföring med datorn som redskap som är något strul med. Är som sagt helt ny i hemmabyggsvärlden så har aldrig lekt runt med bios osv... men är det något jag har missat där eller vad kan det vara som strular här?
Min dator består av:
Intel Ultra 7 265k
MSI Pro Z890-S Wifi moderkort
Kingston Fury DDR5 64GB Ram
Samsung 990 Pro 2TB SSD
+ 5070 om det spelar roll
Ber om ursäkt om det är något superamatörigt, men det får man kanske vara ibland?
Tackar och bockar!
Låter som att du använder en av front usb2 portarna för minneskortet, dom ger ungerfär 40MB/s.
Från MSIs sida:
USB 4x USB 2.0 (Front)
6x USB 5Gbps Type A (Rear)
2x USB 5Gbps Type A (Front)
1x USB 20Gbps Type C (Rear)
1x USB 20Gbps Type C (Front)
PVE1: Connect-x2, 2600X, 4x12TB, 4x4TB 2x32GB ECC, 1660 Super, 512GB Samsung M.2, LSI SAS, NanoKVM. PVE2: intel x540-t2, 2400G, 2x16GB, 256GB Ssd 2TB Ssd, Nvidia P600, NanoKVM. BURK1: 5700x, 2x16GB b-die, 1600 Super, 512GB, intel x540.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.