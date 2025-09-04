Komplett-PC Epic Gaming a265 RGB

Har kikat på denna nyligen nedsatta produkten och tycker den ser riktigt prisvärd ut, man kan även anpassa olika delar för att höja eller sänka totala kostnaden, här är en exempelbuild jag tittat på:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

Grafikkort: XFX Quicksilver AMD Radeon RX 9070 XT Gaming (svart)

CPU-kylare: be quiet! Pure Rock 3 Black CPU Kylare

RAM: Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 32GB

Minne: Kingston NV3 SSD 2TB

Moderkort: ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI

PSU: MSI MAG A750GL PCIE5 750W PSU

Totala kostnaden för det blir 19 218 Kr.

Det huvudsakliga målet med datorn är att köra BF6 och andra AAA single player spel som Cyberpunk eller Kingdom Come 2 på högsta grafiken med 150-200 FPS average. Jag kör just nu huvudsakligen i 1080p men kan tänka mig att börja med 1440p gaming

Har ett par funderingar runt det dock.

1. Är den prisvärd nog att köpa nu istället för eventuella deals vid Black Friday?

2. Räcker Pure Rock 3 för att kyla ner 9800x3d?

3. Skulle det möjligen vara mer prisvärt att nedgradera från 9800x3d till 7800x3d för en 2199 Kr rabatt? Då blir totala kostnaden 17019 Kr

4. Finns det några andra föreslagna kombinationer som jag kanske missat eller inte tänkt på?