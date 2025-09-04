Gamingdator

Säljer min dator då den inte används så mycket längre.

Phantek Pro Ultra chassi

11600k

Asus rog strix b560-i gaming wifi

32gb 3200mhz cl16

1080ti

Corsair RM1000X psu

Samsung 980 pro 1tb ssd

Psu inköpt i juni -25, gpu inköpt beggad för några veckor sedan och resten har några år på nacken.

Säljer till vem jag vill, när jag vill, om jag vill och allt sånt där.

Osäker på priset men 5500kr känns rimligt.

Finns i Täby

