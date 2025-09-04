Gamingdator

Joakimjohanssonnn
Medlem
●
Säljer min dator då den inte används så mycket längre.
Phantek Pro Ultra chassi
11600k
Asus rog strix b560-i gaming wifi
32gb 3200mhz cl16
1080ti
Corsair RM1000X psu
Samsung 980 pro 1tb ssd
Psu inköpt i juni -25, gpu inköpt beggad för några veckor sedan och resten har några år på nacken.
Säljer till vem jag vill, när jag vill, om jag vill och allt sånt där.
Osäker på priset men 5500kr känns rimligt.
Finns i Täby
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.