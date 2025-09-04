Söker Macbook Air 13" M3/M4

Hej,

Som rubriken säger, söker en Macbook Air M4 (M3 kan gå beroende på spec/skick/pris)

13" skärm

Minst 16GB ram

Helst 512GB ssd

Laddare och annat som följer med.

Ointressant med trasiga macbooks (skärm, trackpad osv)

Kvitto från inköp bör finnas (vem sparar inte ens kvittot på sånt här 😅)

Självklart utloggad från iCloud, olåst osv osv.

Bör finnas i Stockholm/Uppsala området

