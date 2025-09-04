Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker Macbook Air 13" M3/M4

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Söker Macbook Air 13" M3/M4

Hej,

Som rubriken säger, söker en Macbook Air M4 (M3 kan gå beroende på spec/skick/pris)

13" skärm
Minst 16GB ram
Helst 512GB ssd
Laddare och annat som följer med.
Ointressant med trasiga macbooks (skärm, trackpad osv)
Kvitto från inköp bör finnas (vem sparar inte ens kvittot på sånt här 😅)
Självklart utloggad från iCloud, olåst osv osv.

Bör finnas i Stockholm/Uppsala området

Läs hela annonsen här

Visa signatur

//Wopido

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar