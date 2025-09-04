Söker Macbook Air M3/M4

RainbowUnicorn2014
Hej,
Som rubriken säger, söker en Macbook Air M4 (M3 kan gå beroende på spec/skick/pris)
Minst 16GB ram
Helst 512GB ssd
Laddare och annat som följer med.
Ointressant med trasiga macbooks (skärm, trackpad osv)
Kvitto från inköp bör finnas (vem sparar inte ens kvittot på sånt här 😅)
Självklart utloggad från iCloud, olåst osv osv.
Bör finnas i Stockholm/Uppsala området
