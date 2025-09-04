Bygga runt RX 9060 XT?

Hej!

Min åldring till gaming-laptop sjunger på sista valsen, till och med så pass att min fru håller med om att det är dags att uppgradera.

Det jag sitter på nu är en ACER Nitro AN515-51

GPU: GeForce GTX 1050 Ti

RAM: 8GB

Memory: DDR4

Processor: i7-7700HQ, 2.80GHz, 2808 Mhz, 4 cores

SSD: 239GB

Med familj och medelinkomst så vill jag pressa priserna så mycket som möjligt, men vill ändå någorlunda framtidssäkra min ny nya dator. Jag skulle även vilja försöka mig på att bygga själv.

Av den begränsade efterforskning jag gjort och den ännu mer begränsade kunskapen jag besitter så verkar det som att RX 9060 XT är ett av de bästa grafikkorten med Value for Money och att Ryzen 9600X är ett bra komplement till detta?

Jag har försökt snickra ihop en egen på Inet

Ser det bra ut eller är jag förvirrad?

Vad skulle ni ändra?

Går det att pressa priserna ännu mer men fortfarande kunna spela i 1440p? (Baldurs Gate III och Cyberpunk 2077 främst)

Vad skulle ni rekommendera för monitor till? -Mus, headset och tangentbord har jag.

EDIT*

Den MÅSTE ju inte vara vit och proppad med RGB, men det är ju så snyggt