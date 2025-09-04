Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Bygga runt RX 9060 XT?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Bygga runt RX 9060 XT?

Hej!

Min åldring till gaming-laptop sjunger på sista valsen, till och med så pass att min fru håller med om att det är dags att uppgradera.

Det jag sitter på nu är en ACER Nitro AN515-51
GPU: GeForce GTX 1050 Ti
RAM: 8GB
Memory: DDR4
Processor: i7-7700HQ, 2.80GHz, 2808 Mhz, 4 cores
SSD: 239GB

Med familj och medelinkomst så vill jag pressa priserna så mycket som möjligt, men vill ändå någorlunda framtidssäkra min ny nya dator. Jag skulle även vilja försöka mig på att bygga själv.
Av den begränsade efterforskning jag gjort och den ännu mer begränsade kunskapen jag besitter så verkar det som att RX 9060 XT är ett av de bästa grafikkorten med Value for Money och att Ryzen 9600X är ett bra komplement till detta?

Jag har försökt snickra ihop en egen på Inet

Ser det bra ut eller är jag förvirrad?
Vad skulle ni ändra?
Går det att pressa priserna ännu mer men fortfarande kunna spela i 1440p? (Baldurs Gate III och Cyberpunk 2077 främst)
Vad skulle ni rekommendera för monitor till? -Mus, headset och tangentbord har jag.

EDIT*
Den MÅSTE ju inte vara vit och proppad med RGB, men det är ju så snyggt

Senast redigerat Tillägg estetik
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kan du tänka dig att köpa från olika sidor så får du samma grejer för en billigare peng. Jag bytte ut ram till 6000MHz då det sägs att det är de man vill ha. I övrigt är jag inte tillräckligt påläst för att uttala mig om bygget är välbalanserat så det får någon annan svara på. Tror du kan spara ytterligare pengar på att skippa vitt.

Windows kan du köpa en piratnyckel av för typ 100:- och sen ladda ner istället.

Jag köpte denna skärm förra hösten och är väldigt nöjd. Spelar divers spel men även CS2 på den och det funkar lika bra det!

Senast redigerat
Visa signatur

Ryzen 5 5600 | ASRock B550M-HDV | 32GB DDR4 3200Mhz | XFX Radeon RX 6700 XT Qick 319 |
ASUS TUF Gaming 750W | Xiaomi 34" G34WQi Curved 180 Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar