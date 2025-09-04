Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k
Bygga egen NAS - Vilket chassi?
Mhillstrom
Medlem
●
Modellören
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur
Hej,
Har en hemmabyggd NAS som just nu sitter i ett väldigt gammalt komplett chassi som säkert är 15 år och tar upp lite för mycket plats.
Finns det något vettigt chassi som passar att montera i rack man kan beställa från sverige/inom eu som inte kostar skjortan? Eller borde man satsa på något itx chassi stället?
Hej,
Har en hemmabyggd NAS som just nu sitter i ett väldigt gammalt komplett chassi som säkert är 15 år och tar upp lite för mycket plats.
Finns det något vettigt chassi som passar att montera i rack man kan beställa från sverige/inom eu som inte kostar skjortan? Eller borde man satsa på något itx chassi stället?
Jag har kikat lite på några rackchassin på Amazon, men inte blivit av att beställa än, då jag ändå inte har så många diskar (ännu.
Dom ligger på allt från 2.000 och uppåt.
Byggde i ett Jonsbo N4 nyligen, mATX, plats för 4 diskar med hotswap + 2 ST. till 3.5" och 2 ST. 2.5".
Men nästa projekt blir troligtvis byggt i antingen Jonsbo N2 eller N3, ITX chassi med plats för 5 respektive 8 diskar med hotswap.
Är inte en Fractal Design Define R5 med dess åtta gummiupphängda 3.5 ganska optimalt ändå ? Där sitter alla diskar med en rejäl luftspalt mellan alla diskarna. plats för tre fläktar i fronten som kan få fläkta på den absolut minsta möjliga hastigheten
Dom som förökt sälja får noll svar på sina annonser. jag ahr två som jag ville ge bort gratis men ingen svarade på den annonsen, nu är dessa två så klart inte till salu längre då jag själv är inne på att bygga större NAS så småningom !
Du lär kunna klippa en för väldigt liten slant, nackdel är kanske att den är stor, kanske inte om man nyttjar hela utrymmet, sen bukar man ju ha sånt i garderob/förrådet.
Dualbot, w10, Ubuntu, 2600k
Hittade detta på ebay som ser lite interessant ut.
Jag har kikat lite på några rackchassin på Amazon, men inte blivit av att beställa än, då jag ändå inte har så många diskar (ännu.
Dom ligger på allt från 2.000 och uppåt.
Byggde i ett Jonsbo N4 nyligen, mATX, plats för 4 diskar med hotswap + 2 ST. till 3.5" och 2 ST. 2.5".
Men nästa projekt blir troligtvis byggt i antingen Jonsbo N2 eller N3, ITX chassi med plats för 5 respektive 8 diskar med hotswap.
Såg ju väldigt kompakt och smidigt ut, speciellt N3
Är inte en Fractal Design Define R5 med dess åtta gummiupphängda 3.5 ganska optimalt ändå ?
Ingen dum idé, lite väl stort kanske men borde nog gå att köra liggandes så man kan gömma undan det lite.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.