Bygga egen NAS - Vilket chassi?

Är inte en Fractal Design Define R5 med dess åtta gummiupphängda 3.5 ganska optimalt ändå ? Där sitter alla diskar med en rejäl luftspalt mellan alla diskarna. plats för tre fläktar i fronten som kan få fläkta på den absolut minsta möjliga hastigheten

Dom som förökt sälja får noll svar på sina annonser. jag ahr två som jag ville ge bort gratis men ingen svarade på den annonsen, nu är dessa två så klart inte till salu längre då jag själv är inne på att bygga större NAS så småningom !

Du lär kunna klippa en för väldigt liten slant, nackdel är kanske att den är stor, kanske inte om man nyttjar hela utrymmet, sen bukar man ju ha sånt i garderob/förrådet.