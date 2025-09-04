Nokia Fastmile och IPv6 (Telia)

bigkc
Medlem
●
Hej!
Jag har mobilt bredband via Telia och utrustningen dom skickat är Nokia FastMile 5G Receiver (5G14-B). Allt funkar fint men jag får ingen IPv6 adress tilldelad, bara IPv4. I inställningarna för FastMile har jag "IP mode" satt till IPv4&IPv6 men får alltså ingen IPv6 adress. Kundsupporten hade ingen aning om vad jag pratade om. Är det någon med Telia och denna receiver som får IPv6 adress tilldelad?
