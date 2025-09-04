Forum Datorer och system Mobiltelefoner Tråd

Samsung S25 Edge mecenatrabatt diskussionstråd

Samsung S25 Edge mecenatrabatt diskussionstråd

Skapar en separat tråd gällande rabatten nedan så vi inte spammar dagens fynd tråden.

Skrivet av Danieleet:

S25 EDGE!

Produkt: Samsung Galaxy S25 Edge
Länk: -
Kategori: Mobiler
Prisjakt: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14540462
Pris: 3493-6192 kronor

Nu när min egna beställning har påbörjat sin leverans kan jag sluta gatekeep:a denna absurda deal 😂 förvänta er inte att den går igenom nu när den får lite mer uppmärksamhet via Sweclockers:

För dig med framförallt Mecenat (men även Benify där modellerna är ca 1500 kr dyrare än på Mecenat) så kan man köpa Galaxy S25 Edge för följande priser:

Mecenat:
256 GB: 3493 kronor
512 GB: 4543 kronor

Benify:
256 GB: 4992 kronor
512 GB: 6192 kronor

Även en 25W laddare samt ett gratis skal (S25 Edge clear case) ingår

Det tillkommer även en kostnad på 20 kronor då dealen kräver att man lägger till ett abonnemang som kostar 20 kronor per månad första månaderna (utan bindningstid, säg upp det första månaden om du endast vill betala 20 kronor). Det är här du sparar in de stora pengarna, det står att man ska få 2000 kronor prisavdrag men man får 7000 kr rabatt när man lägger till abonnemanget.

För att hitta dealen: gå in på Mecenat(även Alumni) eller Benify, klicka dig vidare till Samsungs hemsida och sök upp S25 Edge.

När jag köpte så fanns bara 512 GB modellen i lager så jag lade en beställning på den för att inte riskera att gå miste om dealen, men nu verkar även 256 GB finnas i lager. (EDIT: 256 GB slut i lager just nu)

Edit: har hittat anledningen till det billiga priset; Samsung kör en deal via deras ordinarie hemsida där man får 5000 kronor rabatt vid köp av abonnemang, 25w laddare samt skalet, när man köper S25 Edge.

Av någon anledning så har denna deal slagits ihop med det billigare priset samt dealen på 2000 kr när man tecknar abonnemang, på Benify/mecenat-portalerna.

Vilket blir:
Ordinarie pris: 14 990
-4497 rabatt på Mecenat
-5000 abonnemangsdeal
-2000 ytterligare abonnemangsdeal

+ gratis 3 månader Samsung care+
+ gratis skal (om den finns i lager vid köpestillfället)
+ gratis laddare (om den finns i lager vid köpestillfället)

<Uppladdad bildlänk>
<Uppladdad bildlänk>

För de som är intresserade finns infon i spoilern

EDIT: Alla färger/modeller är slut i lager för tillfället, men Samsung brukar uppdatera lagerstatusen med jämna mellanrum, så fortsätt hålla utkik då och då om du är sugen på att köpa.

Igår beställde jag en med 512 gb, idag fanns 256 gb igen och då beställde jag igen då jag inte behöver så mycket. Om nu båda skulle skickas, går det att sälja den andra utan problem?

I värsta fall har du 14 dagars ångerrätt och får pengarna tillbaka. I bästa fall lyckas du sälja den på typ Blocket för lite mer än vad du köpte den för.

Vill passa på att tacka för tipset @Danieleet.

Köpte precis S25 Ultra med erbjudandet från Elgiganten och är nöjd med den affären men S25 Edge för 3.5k är ju löjligt prisvärt.

Fick bli att beställa en S25 Edge till en vän som tidigare pratat om att det snart är dags att byta telefon då hans telefon är äldre och börjat uppvisa en del problem.
Bästa av två världar. Min vän får en bra mobil till ett extremt fördelaktigt pris och jag blir glad för att ha kunnat hjälpa min vän med det.

Får hoppas att ordern inte annuleras 😅

2st 256GB beställda, priset verkar fixat för min del nu. Syster o Sambon blir glada om det nu skickas

Beställde precis en 256GB i den ej supervackra färgen icyblue! FOMO så det sjunger om det, men mobilen jag har nu är på väg ut och känner ej för att lägga 20k på en ny iphone i september.

Hursomhelst - jag lyckades inte få till gratis 25W laddare och case, gissar att de har "patchat" det? Jag la till båda i kundvagnen men i kassan så stod det att det kostade pengar. Fick en hel del NaN och nulls i kassan, är alla sweclockare inne och stressar hemsidan kanske?

Beställde precis en Galaxy S25 Edge Titanium Icyblue 256 GB med Vimlaabonnemang för 3493kr! Det var enda färgen för 256GB som det gick att få igenom en beställning på! Fick ingen laddare eller annat med men kan leva med det ändå!

Inga problem! Även min beställning är till en vän då han frågat efter hjälp med att hitta en ny lur, sitter själv på en Pixel 9 pro XL som jag är nöjd med och har inget behov av att uppgradera.

Dubbelkolla att din URL innehåller "multistore/benifyse/". Ibland när man går fram och tillbaka för mycket så skickas man tillbaka till normala Samsunghemsidan.

Testa att rensa cache/historik/cookies osv. senaste timmen och börja om från början med att logga in på Benify eller Mecenat och gå sedan till Samsungs hemsida på nytt därifrån.

Beställde 1st 256Gb.

La en gammal iphone som inbyte.. såg sen att den "nollades" så får 0kr rabatt men ska ändå skicka in den. Får prata med dem om jag bara kan skita i att skicka in den. om jag ändå inte får rabatt. Avdraget krediteras ändå i efterhand så borde inte spela någon roll.

Du kan, precis som du skriver, helt enkelt bara skita i att skicka in din telefon

Verkar som att de stängt ner det tillfälligt? Eller slut på enheter ?

Står att Iceblue finns i lager, men får "Begklagar, ett fel inträffade" när jag trycker på "köp nu", så kommer inte ens vidare och kan se priset. Är jag för sen på bollen kanske

Jag lyckades få igenom en order 10.44. Kanske var jag droppen som fick bägaren att rinna över.

Troligtvis är de slut för nu. Men som sagt, de brukar uppdatera lagersaldot upp till några gånger per dag så håll utkik under dagen så har ni troligtvis en stor sannolikhet att kunna köpa en.

