Samsung S25 Edge mecenatrabatt diskussionstråd

Nu när min egna beställning har påbörjat sin leverans kan jag sluta gatekeep:a denna absurda deal 😂 förvänta er inte att den går igenom nu när den får lite mer uppmärksamhet via Sweclockers:

För dig med framförallt Mecenat (men även Benify där modellerna är ca 1500 kr dyrare än på Mecenat) så kan man köpa Galaxy S25 Edge för följande priser:

Mecenat:

256 GB: 3493 kronor

512 GB: 4543 kronor

Benify:

256 GB: 4992 kronor

512 GB: 6192 kronor

Även en 25W laddare samt ett gratis skal (S25 Edge clear case) ingår

Det tillkommer även en kostnad på 20 kronor då dealen kräver att man lägger till ett abonnemang som kostar 20 kronor per månad första månaderna (utan bindningstid, säg upp det första månaden om du endast vill betala 20 kronor). Det är här du sparar in de stora pengarna, det står att man ska få 2000 kronor prisavdrag men man får 7000 kr rabatt när man lägger till abonnemanget.

För att hitta dealen: gå in på Mecenat(även Alumni) eller Benify, klicka dig vidare till Samsungs hemsida och sök upp S25 Edge.

När jag köpte så fanns bara 512 GB modellen i lager så jag lade en beställning på den för att inte riskera att gå miste om dealen, men nu verkar även 256 GB finnas i lager. (EDIT: 256 GB slut i lager just nu)

Edit: har hittat anledningen till det billiga priset; Samsung kör en deal via deras ordinarie hemsida där man får 5000 kronor rabatt vid köp av abonnemang, 25w laddare samt skalet, när man köper S25 Edge.

Av någon anledning så har denna deal slagits ihop med det billigare priset samt dealen på 2000 kr när man tecknar abonnemang, på Benify/mecenat-portalerna.

Vilket blir:

Ordinarie pris: 14 990

-4497 rabatt på Mecenat

-5000 abonnemangsdeal

-2000 ytterligare abonnemangsdeal

+ gratis 3 månader Samsung care+

+ gratis skal (om den finns i lager vid köpestillfället)

+ gratis laddare (om den finns i lager vid köpestillfället)

