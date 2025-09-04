Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dator Ryzen 9 5950X, 64GB ram

Dag att sälja min hemmaserver.

Fractal Design Define 7 XL (som är uppklippt där bak, se bild, har mängder med HDD vaggor)
AMD Ryzen 9 5950X
MSI X570 MPG GAMING PLUS (helt utan tillbehör)
Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance LPX
Noctua NH-U12A (en fläkt)
Corsair RM1000x 1000W (alla kablar finns)
Grafikkortet är nog ett GeForce GT 710 eller 730, inte helt säker.

Säljes utan lagring.

Hämtas i Partille. Skickas inte.

Kör auktion från 3000kr fram till söndag 21.00.

AMD Ryzen Threadripper 3970X | Corsair iCUE H150i RGB PRO XT | Corsair Vengeance LPX 128GB (4x32GB) 3600MHz | MSI GeForce RTX 3090 24GB SUPRIM X | Samsung 980 Pro series 4TB (2x2TB RAID 0) M.2 | Corsair MP600 PRO 1TB M.2 | Seagate Exos 128TB (8x16TB) | 80TB LaCie d2 Professional (10x8TB) | Corsair HX1000i 1000W | Fractal Design Define 7 XL Svart

Nytt bud: 3 000 kr Plus frakt
Det var synd på frakten men förstår att det är omständigt. Jag får undersöka om jag kan lösa så jag eller någon kan hämta den. Avvaktar med bud tills dess.

3000 kan hämta om en timme.

Nytt bud: 3 500 kr
