AMD inspireras av Transformers med nästa generation Radeon-kretsar

Melding Plague

Alpha Trion, Ultra Magnus och Orion Pax.

Läs hela artikeln här

Skall Nvidia köra Decepticons då?

Lekte allt med Transformers på 80-talet, men jag känner bara igen namnet på en av de här.

Det fanns andra förvandlande robotar på 80-talet. Gobots, kanske?

Bara Ultra Magnus fanns väl som leksak. De andra stötte man på om man läste serietidningarna.

Lustigt. Jag hade dock precis hunnit bli för gammal när Transformers blev populära.

Autobots, engage!

AMD vet verkligen hur man ska kittla nostalgi-nerven på oss köpstarka 80-talister som vuxit upp med serietidningen, tecknade serien och leksakerna från Transformers.

Ultra Magnus, kretsen som inte kan hantera det just nu.

Anade motstridiga uppgifter. Om Alpha Trion skall sitta i alla fristående RDNA 5-grafikkort så insinuerar det att det är en liten/mellanstor modul-design. Men det borde också rimligtvis vara 96 CU enheten, som effektivt skall ha dubbla shaders per CU. Knappast något man kan använda i en moduldesign för en hel lineup från låg/mellan till topp.

Så jag kollade upp. Det pratas om AT0, AT2, AT3 och AT4. Kan alltså vara 4 olika kretsar och Alpha Trion är namnet på serien.

Bara Ultra Magnus fanns väl som leksak. De andra stötte man på om man läste serietidningarna.

Optimus Prime fanns som leksak också.
"Orion Pax är namnet Optimus Prime hade innan han blev Prime"
Men kanske inte i form av innan han blev Prime.

Battlestar Galactica.

Första saken som kom till tanke när man såg alla hörn skurna på det sättet. Som Galactica gjorde med alla papper

