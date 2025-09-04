Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

Är en 9700X snålare än en 7700X?

Är en 9700X snålare än en 7700X?

Tycker min 7700X drar lite väl mycket ström. Byggde en dator åt en kompis med en 9700X och märkte att den drog betydligt mindre W än min genom HWmonitor.

Är det verkligen så stor skillnad?

Definitivt snålare. Det var en av de stora grejerna med 9000-serien.

https://www.sweclockers.com/test/39252-amd-ryzen-7-9700x-ett-...

Vet inte om det är fult att använda sig av AI men jag har precis lärt mig det så tycker det är coolt:

TDP och faktisk effekt:

Ryzen 7 9700X har en TDP på 65 W, vilket motsvarar en verklig PPT (Package Power Tracking) på cirka 88 W under hög belastning
WePC | Let's build your dream gaming PC
anandtech.com
.

Ryzen 7 7700X har en standard-TDP på 105 W, men drar i praktiken uppåt 140–150 W under full belastning

Skrivet av indianajonas86:

Vet inte om det är fult att använda sig av AI men jag har precis lärt mig det så tycker det är coolt:

TDP och faktisk effekt:

Ryzen 7 9700X har en TDP på 65 W, vilket motsvarar en verklig PPT (Package Power Tracking) på cirka 88 W under hög belastning
WePC | Let's build your dream gaming PC
anandtech.com
.

Ryzen 7 7700X har en standard-TDP på 105 W, men drar i praktiken uppåt 140–150 W under full belastning

Nackdelen med LLM's är att om du har noll kunskap om de frågor du ställer till den så har du inte en aning om det den spottar tillbaka är i närheten av att vara korrekt. Du kommer märka detta om du börjar fråga den saker som du har god insikt om. Vissa svar den ger dig kommer vara 100% korrekt, andra svar 95% osv och ända ner till rena lögner.
Så mitt tips är att använd inte AI som en källa till fakta men använd det gärna som ett verktyg för det dom är bra på.

Skrivet av tonii:

Nackdelen med LLM's är att om du har noll kunskap om de frågor du ställer till den så har du inte en aning om det den spottar tillbaka är i närheten av att vara korrekt. Du kommer märka detta om du börjar fråga den saker som du har god insikt om. Vissa svar den ger dig kommer vara 100% korrekt, andra svar 95% osv och ända ner till rena lögner.
Så mitt tips är att använd inte AI som en källa till fakta men använd det gärna som ett verktyg för det dom är bra på.

Tack snälla. Ska vara mer försiktig och testa den ibland när jag har ren fakta.

9700X är snålare (och effektivare), iom att det är en 65W model mot en 105W, och även om dessa värden inte är fullt representiva som nämnts tidigare så är ger det iaf en god fingervisning.

Dock, under normala förhållanden så kommer det inte vara något jättestor skillnad, se t ex här bägge modellerna snittade på 70W under spelande.

Om du dock vill att din 7700X ska dra lite mindre under hög last, så kan du ställa ner power target i bios.

9700X Är en 65W CPU, medans 7700X är en 105W CPU, så precis som du säger är 7700X törstigare.

Däremot är 7700(NON X) en 65W CPU och egentligen är 9700X efterföljaren till denna. En 9700X är typ 10% snabbara än en 7700. Det trixades en del med namnen hos AMD för att få 9700X att se strömsnålare ut än tidigare gen. Daniel Owen har en bra video om just detta.

Mao, borde du ju kunna klocka ner din CPU lite och nästan inte förlora någon hastighet alls men att den drar betydligt mindre ström, kan jag ju tycka.

Skrivet av Lussarn:

9700X Är en 65W CPU, medans 7700X är en 105W CPU, så precis som du säger är 9700X törstigare.

Däremot är 7700(NON X) en 65W CPU och egentligen är 9700X efterföljaren till denna. En 9700X är typ 10% snabbara än en 7700. Det trixades en del med namnen hos AMD för att få 9700X att se strömsnålare ut än tidigare gen. Daniel Owen har en bra video om just detta.

https://www.youtube.com/watch?v=HQNYY4BH-z4

Mao, borde du ju kunna klocka ner din CPU lite och nästan inte förlora någon hastighet alls men att den drar betydligt mindre ström, kan jag ju tycka.

Va det inte 7700X som va törstigare då den drog mer🤔🤣

Skrivet av Megacrash:

Va det inte 7700X som va törstigare då den drog mer🤔🤣

Jo, förlåt. Jag editerade det när jag insåg mitt misstag.

Skrivet av Joppis:

Definitivt snålare. Det var en av de stora grejerna med 9000-serien.

https://www.sweclockers.com/test/39252-amd-ryzen-7-9700x-ett-...

Nu kör jag visserligen min 7700X i ECO-läget. Men kör inte 9700X redan i 65W som standard? Som någon skrev så är 9700X uppföljare till 7700 utan X.

Märkte att min energiförbrukning ligger betydligt högre än min gamla 5820K X99 system sedan jag gick till AM5 och 7700X.

