Hjälp med PCIE till M.2 adapter med flera minnen, Bifurcation?

Tjenare,

Försöker lista ut ifall mitt moderkort kan hantera att sätta i en m.2 adapter innehållande flera minnen på sin andra eller tredje PCIE-port.

Kör en Ryzen 9 5900X på ett Asus ROG Strix X570-F Gaming moderkort.

På första PCIe-porten sitter ett ASUS ROG Strix RTX 3080.

Är intresserad av att kunna köra en ASUS Hyper M.2 X16 Card V2 med 2st m.2-minnen monterade

Dock uppstod frågan ifall man kan köra flera minnen i denna på moderkortet, moderkortet behöver nämligen stöd för "bifurcation".

Kollar man tabellen på Asus guide så ser det ut så här(se bild).

Vad jag inte förstår riktigt är innebörden av "0/2(X4+X4)" på PCIEX16_2 eller "1(X4)" på PCIEX16_3.

Hur mycket "bandbredd" tar/behöver mitt grafikkort? Och hur många minnen kan jag då sätta i PCIE 2 och/eller 3?

Stort tack!