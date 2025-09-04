Hjälp med PCIE till M.2 adapter med flera minnen, Bifurcation?

Tjenare,
Försöker lista ut ifall mitt moderkort kan hantera att sätta i en m.2 adapter innehållande flera minnen på sin andra eller tredje PCIE-port.
Kör en Ryzen 9 5900X på ett Asus ROG Strix X570-F Gaming moderkort.
På första PCIe-porten sitter ett ASUS ROG Strix RTX 3080.
Är intresserad av att kunna köra en ASUS Hyper M.2 X16 Card V2 med 2st m.2-minnen monterade
Dock uppstod frågan ifall man kan köra flera minnen i denna på moderkortet, moderkortet behöver nämligen stöd för "bifurcation".
Kollar man tabellen på Asus guide så ser det ut så här(se bild).
Vad jag inte förstår riktigt är innebörden av "0/2(X4+X4)" på PCIEX16_2 eller "1(X4)" på PCIEX16_3.
Hur mycket "bandbredd" tar/behöver mitt grafikkort? Och hur många minnen kan jag då sätta i PCIE 2 och/eller 3?
Stort tack!
Ditt moderkort har två PCIe x16-portar som går direkt till CPUn, dessa kan köras antingen som x16/x0 eller x8/x8 (d.v.s. antingen full bandbredd på PCIE 1 eller halv bandbredd på både 1 och 2). Så tabellen säger att du antingen kan köra x4+x4+x4+x4 på PCIe 1 eller x4+x4 på både PCIe 1 och 2.
PCIe 3 går däremot via X570-kretsen och är enbart kopplad som x4, så den har inte stöd för bifurcation eftersom varje M.2 tar x4.
Om du vill ha 2 extra M.2 och ett grafikkort så måste du med andra ord använda PCIe 1 och 2, och grafikkortet får då x8. Du kan dock sätta en M.2 i PCIe 3 utan att det påverkar något annat.
Stort tack för svar @perost.
Tolkar jag det rätt då att 2st 4X är taket för pcie_2, vilket innebär att en 4 portars m.2 adapter blir överflödigt?
Riskerar jag att bottlenecka min 3080 genom att köra den i X8-läge?
Jag har sedan tidigare redan 2 st m.2-minnen monterade direkt på moderkortets m.2-slots, tar dessa upp PCIE-banor?
Sorry för alla frågor, detta är lite av en djungel för mig.
mvh
Ja, det enda sättet att köra fyra M.2 i en adapter är att sätta den i PCIe 1 och inte använda PCIe 2. Det är möjligt att köra grafikkortet i PCIe 3 istället, men räkna med prestandaproblem i så fall.
Riskerar jag att bottlenecka min 3080 genom att köra den i X8-läge?
Det kommer i de allra flesta fall inte vara en flaskhals med x8, se t.ex. TechPowerUps test (PCIe 4.0 x8 motsvarar PCIe 3.0 x16 i testet).
Jag har sedan tidigare redan 2 st m.2-minnen monterade direkt på moderkortets m.2-slots, tar dessa upp PCIE-banor?
Nej, en av dem har dedikerade PCIe-linor direkt från CPUn och den andra går via X570-kretsen. Bandbredden mellan X570-kretsen och CPUn är dock endast PCIe 4.0 x4, d.v.s. motsvarande en PCIe 4.0 M.2. X570-kretsen fungerar som en PCIe-hubb, med många anslutningar men begränsad total bandbredd. Så om du t.ex. använder både M.2_2 och PCIe 3 så kan du få ut full bandbredd från en i taget men inte samtidigt.
