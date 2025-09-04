Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G

Aorus Xtreme är mest påkostade versionen av 3080 från Gigabyte. Kortet fungerar felfritt, har ingen coilwhine, och säljs endast på grund av uppgradering. Orginalförpackning och alla tillbehör finns.

Pris: 4000 kr eller högstbjudande
Plats: Malmö – upphämtning föredras.
Kan skickas spårbart mot förskottsbetalning, köparen står för frakten.
Betalning sker via endast via Swish.

Fler bilder: https://photos.app.goo.gl/qdWDZgiCV7nrKJ7S8

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar