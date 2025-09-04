AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G

Daskelicious
Medlem
●
Aorus Xtreme är mest påkostade versionen av 3080 från Gigabyte. Kortet fungerar felfritt, har ingen coilwhine, och säljs endast på grund av uppgradering. Orginalförpackning och alla tillbehör finns.
Pris: 4000 kr eller högstbjudande
Plats: Malmö – upphämtning föredras.
Kan skickas spårbart mot förskottsbetalning, köparen står för frakten.
Betalning sker via endast via Swish.
Fler bilder: https://photos.app.goo.gl/qdWDZgiCV7nrKJ7S8
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.