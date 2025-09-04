AORUS GeForce RTX 3080 XTREME 10G

Aorus Xtreme är mest påkostade versionen av 3080 från Gigabyte. Kortet fungerar felfritt, har ingen coilwhine, och säljs endast på grund av uppgradering. Orginalförpackning och alla tillbehör finns.

Pris: 4000 kr eller högstbjudande

Plats: Malmö – upphämtning föredras.

Kan skickas spårbart mot förskottsbetalning, köparen står för frakten.

Betalning sker via endast via Swish.

Fler bilder: https://photos.app.goo.gl/qdWDZgiCV7nrKJ7S8

