Phanteks Eclipse G500A - varför nästan ingen som säljer?
Dreijer
Medlem ★
SweDragon
Medlem ★
Hej!
Kollar på chassin till nytt bygge och hade fastnat för Lian Li Lancool 3, men såg sedan ett test av Phanteks G500A som såg ganska intressant ut också. Men då jag börjar söka så står på de flesta sidor att modellen utgått (t.ex. på Inet). Verkar nästan bara vara Komplett.se som säljer den?
Så gammal är väl inte modellen och jag hittar ingen riktig motsvarande ersättare. Nån som har lite insikt?
Modellen kom ut 2022, så den kanske börjar fasas ut. Inet har Phanteks XT Pro Ultra för 899. Verkar vara en värdig ersättare.
G400A är väl det närmaste du kommer till en nyare uppföljare. Den är väl lite mindre, men hyfsat lik. Finns på rea på Inet just nu.
https://www.inet.se/produkt/6906634/phanteks-eclipse-g400a-sv...
Det verkar gå några år mellan Phanteks refresher om det kommer några. Kanske kommer en refresh på G500A om ett år eller två också.
Jag tycker 3 år verkar vara kort tid innan en modell fasas ut. Men det kanske är så. Varken G400A eller XT Pro Ultra uppfyller det jag gillar med G500 rent utrymmesmässigt. Finns bara plats för 1-2 3.5" hårddiskar. G500A verkade kunna ha 4 HDD monterade och ändå få plats med 195mm PSU. Lancool 3 är begränsad till 160mm då så jag gissar att det kommer att bli lite trångt med kablar och allt.
