Phanteks Eclipse G500A - varför nästan ingen som säljer?

Hej!

Kollar på chassin till nytt bygge och hade fastnat för Lian Li Lancool 3, men såg sedan ett test av Phanteks G500A som såg ganska intressant ut också. Men då jag börjar söka så står på de flesta sidor att modellen utgått (t.ex. på Inet). Verkar nästan bara vara Komplett.se som säljer den?

Så gammal är väl inte modellen och jag hittar ingen riktig motsvarande ersättare. Nån som har lite insikt?