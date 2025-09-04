Dell U3423WE 34'' Curved, 90W USB-C

Inköpt april 2024, i mycket gott skick. Inga anmärkningar på vare sig panel eller övrig hårdvara. Komplett med kartong och tillbehör.

- 34 tum

- Curved 3440x1440 60Hz

- Inbyggd HUB med USB A/C, RJ45, högtalare etc

- 90W laddning med USB-C med DisplayPort alt-mode

- VESA mount

Tänkte mig 5000kr eller bud. Upphämtning föredras, men kan säkerligen skickas mot en ganska hög summa pga tyngden.

Tillägg: Såg att det ser ut som att det är ett märke på displayen, men det var något dammkorn eller dylikt.

Mer info: https://www.dell.com/sv-se/shop/v%C3%A4lvd-dell-ultrasharp-us...

