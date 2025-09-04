Dell U3423WE 34'' Curved, 90W USB-C

Dreijer
It’s more fun to compute.
Inköpt april 2024, i mycket gott skick. Inga anmärkningar på vare sig panel eller övrig hårdvara. Komplett med kartong och tillbehör.
- 34 tum
- Curved 3440x1440 60Hz
- Inbyggd HUB med USB A/C, RJ45, högtalare etc
- 90W laddning med USB-C med DisplayPort alt-mode
- VESA mount
Tänkte mig 5000kr eller bud. Upphämtning föredras, men kan säkerligen skickas mot en ganska hög summa pga tyngden.
Tillägg: Såg att det ser ut som att det är ett märke på displayen, men det var något dammkorn eller dylikt.
Mer info: https://www.dell.com/sv-se/shop/v%C3%A4lvd-dell-ultrasharp-us...
