Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Dell U3423WE 34'' Curved, 90W USB-C

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Dell U3423WE 34'' Curved, 90W USB-C

Inköpt april 2024, i mycket gott skick. Inga anmärkningar på vare sig panel eller övrig hårdvara. Komplett med kartong och tillbehör.

- 34 tum
- Curved 3440x1440 60Hz
- Inbyggd HUB med USB A/C, RJ45, högtalare etc
- 90W laddning med USB-C med DisplayPort alt-mode
- VESA mount

Tänkte mig 5000kr eller bud. Upphämtning föredras, men kan säkerligen skickas mot en ganska hög summa pga tyngden.

Tillägg: Såg att det ser ut som att det är ett märke på displayen, men det var något dammkorn eller dylikt.

Mer info: https://www.dell.com/sv-se/shop/v%C3%A4lvd-dell-ultrasharp-us...

Läs hela annonsen här

Visa signatur

It’s more fun to compute.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar