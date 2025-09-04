Vägglampa med fysisk dimmer på lamparmaturen

Hej!

Jag är helt grön på det här med smarta hem, men ska snart flytta och tycker det vore roligt och användbart att sätta upp ett smart hem i mitt nya hus. En av många frågor som dykt upp i mitt huvud är hur en smart ljuskälla eller stickpropp interagerar med en vägglampa där dimmern sitter på själva lampan. Exempel: https://lampan.se/p/metz/?srsltid=AfmBOoo5l7JjW10g2wnj4UdN2eV...

En sådan lampa har en fysisk dimmer man kan använda för att manuellt tända och släcka lampan, vilket är önskvärt för mig. Jag skulle även vilja kunna styra lampan via en smart hubb, till exempel om frugan somnat utan att släcka sin lampa.

Hur fungerar en sådan interaktion? Om den fysiska dimmern är vriden till "av", kommer den då åsidosätta eventuella smarta kommandon jag ger den smarta ljuskällan/stickproppen via min telefon, och därmed göra den mer eller mindre oanvändbar? Jag vet inte exakt hur sådana här lampor fungerar, men i mina ögon känns det som att en fysisk dimmer som är helt avstängd helt skulle strypa strömtillförseln till lampan, och därmed skulle det inte spela någon roll om jag försökte tända m.h.a. min smarta hem-lösning.

Jag hoppas att mina funderingar är förståeliga, som sagt är jag helt grön på detta så jag ber om ursäkt om jag virrar ihop saker och ting. Tar tacksamt emot förklaringar på det jag missförstått.

Allt gott!