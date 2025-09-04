5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
Vägglampa med fysisk dimmer på lamparmaturen
FX9
PumpedPrimate
FOSS
Hej!
Jag är helt grön på det här med smarta hem, men ska snart flytta och tycker det vore roligt och användbart att sätta upp ett smart hem i mitt nya hus. En av många frågor som dykt upp i mitt huvud är hur en smart ljuskälla eller stickpropp interagerar med en vägglampa där dimmern sitter på själva lampan. Exempel: https://lampan.se/p/metz/?srsltid=AfmBOoo5l7JjW10g2wnj4UdN2eV...
En sådan lampa har en fysisk dimmer man kan använda för att manuellt tända och släcka lampan, vilket är önskvärt för mig. Jag skulle även vilja kunna styra lampan via en smart hubb, till exempel om frugan somnat utan att släcka sin lampa.
Hur fungerar en sådan interaktion? Om den fysiska dimmern är vriden till "av", kommer den då åsidosätta eventuella smarta kommandon jag ger den smarta ljuskällan/stickproppen via min telefon, och därmed göra den mer eller mindre oanvändbar? Jag vet inte exakt hur sådana här lampor fungerar, men i mina ögon känns det som att en fysisk dimmer som är helt avstängd helt skulle strypa strömtillförseln till lampan, och därmed skulle det inte spela någon roll om jag försökte tända m.h.a. min smarta hem-lösning.
Jag hoppas att mina funderingar är förståeliga, som sagt är jag helt grön på detta så jag ber om ursäkt om jag virrar ihop saker och ting. Tar tacksamt emot förklaringar på det jag missförstått.
Allt gott!
Kan inte tänka mig att det fungerar på nått annat sätt, dimmern på lampan skruvar ner ljusstyrkan och du kan inte höja den genom nått annat reglage
Armaturen är inte en smart-produkt, "dimmerfunktionen" är bara en potentiometer som justerar motståndet till lampan. Om lampan är en smart-lampa kommer den inte uppskatta att bli vriden utan vill ha konstant spänning och köra dimmer via smart-hem-mjukvara.
Bäst är väl att - om du vet vad du gör - förbikoppla potentiometern och montera loss den, varpå du sedan klistrar på en smart-ratt
Ikea säljer inte längre sina fina rattar som hade bra pris, men något sånt här menar jag kan agera ratt https://www.fruugo.se/uadme-zigbee-wireless-knob-switch-smart...
Billigare import-variant: https://www.aliexpress.com/item/1005007530008093.html
FOSS
